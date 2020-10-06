Вместо игроков Шахтера? Ротань вызвал еще трех молодых футболистов Динамо

Таким образом, список динамовцев в сборной достиг 10 футболистов из 22

  • 06.10.2020 22:19
  • 1026 просмотров
  • 3 комментария
Вместо игроков Шахтера? Ротань вызвал еще трех молодых футболистов Динамо
© ФК Динамо Киев

Молодежная сборная Украины под руководством наставника Руслана Ротаня 5 октября начала сбор в рамках подготовки к двум матчам отборочного турнира Евро-2021 U-21 против Румынии и Северной Ирландии.

С румынами украинская команда сыграет 9 октября в Киеве, а с ирландцами встретится 13 октября на выезде, в Баллимене.

Претерпел изменения состав команды. На данный момент в распоряжении тренерского штаба находятся 22 футболиста, из них 10 динамовцев. Вместо динамовца Ильи Забарного, который отправился в расположение национальной сборной Украины, в «молодежку» довызваны еще три представителя столичного клуба – защитники Денис Попов и Даниил Скорко, а также полузащитник Богдан Билошевский. Зато не оказалось в составе «сине-желтых» полузащитника Богдана Леднева.

Таким образом, список динамовцев в сборной достиг 10 футболистов: вратарь Руслан Нещерет, защитники Денис Попов, Александр Сирота, Роман Вантух, Даниил Скорко, полузащитники Георгий Цитаишвили, Владимир Бражко и Богдан Билошевский.

Также Руслан Ротань рассчитывает на защитника Владислава Дубинчака и полузащитника Сергея Булецу, которые принадлежат «Динамо», но на правах аренды выступают за «Днепр-1».

Напомним, футболисты Шахтера не поехали на сборы национальной и молодежной сборных из-за вспышки коронавируса в донецком клубе.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 06.10.2020 23:18
    -1
    Недотренер в один миг развалил всё что построил Петраков
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 06.10.2020 23:06
    0
    А поднять жопу, выехать из Киева и посмотреть играков на переферии, не из Динамо и Шахтера, в Школе недотренеров не учат?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 22:44
    +1
    Соломон таки зміг з коронавірусом договоритися, а Хочолаву, як настоящого джигіта, така муйня просто не бере.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 22:44
    +1
    Соломон таки зміг з коронавірусом договоритися, а Хочолаву, як настоящого джигіта, така муйня просто не бере.
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 06.10.2020 23:06
    0
    А поднять жопу, выехать из Киева и посмотреть играков на переферии, не из Динамо и Шахтера, в Школе недотренеров не учат?
    Ссылка
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