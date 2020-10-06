Источник: Динамо не объявляет о трансфере Белуце по просьбе Брайтона

Киевский клуб не спешит хвастаться подписанием румынского хавбека

  • 06.10.2020 20:51
  • 3316 просмотров
  • 19 комментариев
Источник: Динамо не объявляет о трансфере Белуце по просьбе Брайтона
© ФК Брайтон. Тудор Белуце

Киевское «Динамо» не спешит официально объявлять о трансфере 21-летнего румынского полузащитника «Брайтона» Тудора Белуце.

«По румыну ситуация следующая. Он подписан, но по просьбе «Брайтона» информация пока придерживается», — пишет канал «ШАХ и ШАХ».

6-го октября около 19:00 пресс-служба «Динамо» официально сообщила о подписании игрока, но спустя несколько минут удалила новость о трансфере с официального сайта и своих аккаунтов в социальных сетях.

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(16 голосов)

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Комментарии
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:34
    -1
    maxno, 06.10.2020 21:27
    вы рух Львов дебютант впервые играет в УПЛ 1-1 позор
    Да дебютант с села не мотивированный вас 2-0 унизил 2 месяца назад!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:32
    +2
    KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:23
    Гей Гейфани даже 4 состав шахтера с Марика вытеснил бы всех ваших!!
    Петух , фамилии назови , и пиши с однооо аккаунта
    Жду 10 человек , или ты в очередной раз будешь обоссан
    Давай , 10 человек из дубля шахтёра , которые сильней основы ДК
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 21:30
    0
    KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:23
    Гей Гейфани даже 4 состав шахтера с Марика вытеснил бы всех ваших!!
    в нападении у шлюхтеров пенсионеры в защите пенсионеры бегать уже не могут только ходят по полю
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 06.10.2020 21:29
    0
    Официально: Исмаили не хочет играть за Шахтер, Тайсон собрал чемоданы и умотал в Бразилию, Пятов объявил о завершении карьеры, Каштру подал в отставку!!!
    Всегда самые свежие новости!
    На пост наставника претендуют следующие специалисты: Богдан и Мирон Маркевичи, Вернидуб, Шевчук, Рябоконь и Василий Кобин.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 21:27
    0
    KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:21
    Да да на нск селу 2-0,это не вы случайно?
    вы рух Львов дебютант впервые играет в УПЛ 1-1 позор
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 21:26
    -5
    jekаfunny, 06.10.2020 21:21
    Например кого , назови всех 10 рых и тех кого они могут вытеснить из состава ДК
    Сравним .
    Если ты не пистабол поганый
    Гейфани пид...рок,не то что с Мариуполя в олимпике есть 10 человек которых заменят ваши брёвна!!
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:23
    -5
    jekаfunny, 06.10.2020 21:21
    Например кого , назови всех 10 рых и тех кого они могут вытеснить из состава ДК
    Сравним .
    Если ты не пистабол поганый
    Гей Гейфани даже 4 состав шахтера с Марика вытеснил бы всех ваших!!
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:21
    -5
    Сергей 1, 06.10.2020 21:16
    Так полудубль Динамо вас еб...т 3-1, а не наоборот. Можем еще вам кинуть напа с барского плеча
    Да да на нск селу 2-0,это не вы случайно?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:21
    +3
    Maks7777, 06.10.2020 21:13
    Мы можем вам человек десеть подкинуть в аренду со второго состава,они точно будут лучше ваших брёвен!!
    Например кого , назови всех 10 рых и тех кого они могут вытеснить из состава ДК
    Сравним .
    Если ты не пистабол поганый
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.10.2020 21:19
    -3
    Такого бреда ещё не слышал, явно Суркис зажал для агентов
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 06.10.2020 21:16
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 21:13
    Мы можем вам человек десеть подкинуть в аренду со второго состава,они точно будут лучше ваших брёвен!!
    Себе подкиньте! А то эти уже играть не хотят Ни за Шахтёр, ни за сборную!! Скоро будете за выживание с Рухом бороться
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 21:16
    -2
    Сергей 1, 06.10.2020 21:11
    Пылеголовыми одна радость. У них трансферов нет. Ляпов, Кривцов и Мораес топы под ЛЧ
    Дыбыл!?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 06.10.2020 21:16
    +2
    Maks7777, 06.10.2020 21:13
    Мы можем вам человек десеть подкинуть в аренду со второго состава,они точно будут лучше ваших брёвен!!
    Так полудубль Динамо вас еб...т 3-1, а не наоборот. Можем еще вам кинуть напа с барского плеча
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 21:13
    -5
    Сергей 1, 06.10.2020 21:11
    Пылеголовыми одна радость. У них трансферов нет. Ляпов, Кривцов и Мораес топы под ЛЧ
    Мы можем вам человек десеть подкинуть в аренду со второго состава,они точно будут лучше ваших брёвен!!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 06.10.2020 21:11
    +1
    Пылеголовыми одна радость. У них трансферов нет. Ляпов, Кривцов и Мораес топы под ЛЧ
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.10.2020 21:07
    +4
    Во дуракам на обжовывание !
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 21:07
    -4
    ZAKARPATFAN, 06.10.2020 21:05
    19.03 Официально! Динамо арендовал Тудора Берлуце
    20.51
    Источник: Динамо не объявляет о трансфере Белуце по просьбе Брайтона
    Даже это бревно не могут нормально подписать!!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.10.2020 21:05
    -6
    19.03 Официально! Динамо арендовал Тудора Берлуце
    20.51
    Источник: Динамо не объявляет о трансфере Белуце по просьбе Брайтона
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.10.2020 21:02
    -6
    Бля, шо за дебільний менеджемент!!! Які прохання, зміст не оголошувати офіційно, якщо вже підписали оренду, ДК, ви реально недолугі починаючи з жидьонків сурків???
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.10.2020 21:07
    +4
    Во дуракам на обжовывание !
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:21
    +3
    Maks7777, 06.10.2020 21:13
    Мы можем вам человек десеть подкинуть в аренду со второго состава,они точно будут лучше ваших брёвен!!
    Например кого , назови всех 10 рых и тех кого они могут вытеснить из состава ДК
    Сравним .
    Если ты не пистабол поганый
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.10.2020 21:32
    +2
    KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:23
    Гей Гейфани даже 4 состав шахтера с Марика вытеснил бы всех ваших!!
    Петух , фамилии назови , и пиши с однооо аккаунта
    Жду 10 человек , или ты в очередной раз будешь обоссан
    Давай , 10 человек из дубля шахтёра , которые сильней основы ДК
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 06.10.2020 21:16
    +2
    Maks7777, 06.10.2020 21:13
    Мы можем вам человек десеть подкинуть в аренду со второго состава,они точно будут лучше ваших брёвен!!
    Так полудубль Динамо вас еб...т 3-1, а не наоборот. Можем еще вам кинуть напа с барского плеча
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 06.10.2020 21:16
    +1
    Maks7777, 06.10.2020 21:13
    Мы можем вам человек десеть подкинуть в аренду со второго состава,они точно будут лучше ваших брёвен!!
    Себе подкиньте! А то эти уже играть не хотят Ни за Шахтёр, ни за сборную!! Скоро будете за выживание с Рухом бороться
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 06.10.2020 21:11
    +1
    Пылеголовыми одна радость. У них трансферов нет. Ляпов, Кривцов и Мораес топы под ЛЧ
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 21:30
    0
    KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:23
    Гей Гейфани даже 4 состав шахтера с Марика вытеснил бы всех ваших!!
    в нападении у шлюхтеров пенсионеры в защите пенсионеры бегать уже не могут только ходят по полю
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 06.10.2020 21:29
    0
    Официально: Исмаили не хочет играть за Шахтер, Тайсон собрал чемоданы и умотал в Бразилию, Пятов объявил о завершении карьеры, Каштру подал в отставку!!!
    Всегда самые свежие новости!
    На пост наставника претендуют следующие специалисты: Богдан и Мирон Маркевичи, Вернидуб, Шевчук, Рябоконь и Василий Кобин.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 21:27
    0
    KOLOS2-0DINAMO, 06.10.2020 21:21
    Да да на нск селу 2-0,это не вы случайно?
    вы рух Львов дебютант впервые играет в УПЛ 1-1 позор
    Ссылка
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