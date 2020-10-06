Источник: Динамо не объявляет о трансфере Белуце по просьбе Брайтона

Киевское «Динамо» не спешит официально объявлять о трансфере 21-летнего румынского полузащитника «Брайтона» Тудора Белуце.

«По румыну ситуация следующая. Он подписан, но по просьбе «Брайтона» информация пока придерживается», — пишет канал «ШАХ и ШАХ».

6-го октября около 19:00 пресс-служба «Динамо» официально сообщила о подписании игрока, но спустя несколько минут удалила новость о трансфере с официального сайта и своих аккаунтов в социальных сетях.