Киевское «Динамо» не спешит официально объявлять о трансфере 21-летнего румынского полузащитника «Брайтона» Тудора Белуце.
«По румыну ситуация следующая. Он подписан, но по просьбе «Брайтона» информация пока придерживается», — пишет канал «ШАХ и ШАХ».
6-го октября около 19:00 пресс-служба «Динамо» официально сообщила о подписании игрока, но спустя несколько минут удалила новость о трансфере с официального сайта и своих аккаунтов в социальных сетях.
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Источник — Telegram
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Если ты не пистабол поганый
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Если ты не пистабол поганый
20.51
Источник: Динамо не объявляет о трансфере Белуце по просьбе Брайтона
20.51
Источник: Динамо не объявляет о трансфере Белуце по просьбе Брайтона
Сравним .
Если ты не пистабол поганый
Жду 10 человек , или ты в очередной раз будешь обоссан
Давай , 10 человек из дубля шахтёра , которые сильней основы ДК
Всегда самые свежие новости!
На пост наставника претендуют следующие специалисты: Богдан и Мирон Маркевичи, Вернидуб, Шевчук, Рябоконь и Василий Кобин.
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