Левый защитник для Луческу. Костевич близок к переходу в Динамо уже сейчас

Ранее 27-летний игрок заключил предварительный договор с киевлянами на январь

  • 06.10.2020 20:39
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  • 1 комментарий
Левый защитник для Луческу. Костевич близок к переходу в Динамо уже сейчас
© ФК Лех Познань. Владимир Костевич

Украинский защитник польского «Леха» Владимир Костевич близок к тому, чтобы досрочно покинуть клуб из Познани. Скорее всего, футболист еще до закрытия нынешнего трансферного окна, вечером 6 октября, перейдет в киевское «Динамо», о чем сообщают несколько телеграм-каналов.

Контракт Костевича с «Лехом» должен был закончиться в конце 2020 года. За полгода до его истечения 27-летний футболист заключил предварительный договор с киевским «Динамо» и собирался отправиться в Украину будущей зимой в качестве свободного агента.

Однако этот переход теперь произойдет на несколько месяцев раньше, поскольку стороны близки к тому, чтобы договориться о таком решении. Чтобы окончательно ударить по рукам, у руководителей команд есть еще несколько часов.

Немногим ранее «Лех» взял в аренду у «Леганеса» еще одного левого защитника из Украины, Василия Кравца. Это ускоряет отъезд Костевича, поскольку на его позиции возникла серьезная конкуренция. Ранее польский клуб отстранил украинца от тренировок, когда тот подписал предварительное соглашение с киевским клубом.

Костевич переехал в Познань зимой 2017 года из львовских «Карпат». Футболист изначально получал хорошие отзывы, но в последние месяцы его выступления были намного ниже ожиданий. По этой причине «Лех» не пытался удерживать игрока подольше. Суммарно за 4 сезона Костевич сыграл за «Лех» 119 матчей, забил 2 гола и отдал 13 голевых передач.

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 06.10.2020 21:40
    0
    Это будет самым правильным решением для всех. Посмотрим на Костевича. Потому, что Караваеву явно не всегда комфортно на левом фланге.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 06.10.2020 21:40
    0
    Это будет самым правильным решением для всех. Посмотрим на Костевича. Потому, что Караваеву явно не всегда комфортно на левом фланге.
    Ссылка
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