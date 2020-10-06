Василий Кравец – в символической сборной недели чемпионата Польши

В шестом туре польской Экстраклясы «Лех» Василия Кравца обыграл со счетом 4:1 «Пяст». Сам украинский защитник провел на поле 75 минут.
За это время Кравец сумел проявиться себя с лучшей стороны. В итоге он был включен в символическую сборную недели чемпионата Польши:
Напомним, Кравец выступает за «Лех» на правах аренды из «Леганеса».
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Источник — Sport.ua
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