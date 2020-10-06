Василий Кравец – в символической сборной недели чемпионата Польши

Украинский защитник «Леха» удачно сыграл против «Пяста»

  • 06.10.2020 18:40
  • 486 просмотров
  • 2 комментария
Василий Кравец – в символической сборной недели чемпионата Польши
© ФК Лех. Василий Кравец

В шестом туре польской Экстраклясы «Лех» Василия Кравца обыграл со счетом 4:1 «Пяст». Сам украинский защитник провел на поле 75 минут.

За это время Кравец сумел проявиться себя с лучшей стороны. В итоге он был включен в символическую сборную недели чемпионата Польши:

Напомним, Кравец выступает за «Лех» на правах аренды из «Леганеса».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 06.10.2020 19:21
    +1
    А де синій вівця-д@ун?) Вихованець Карпат...фассс...а ми поржемо)))
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    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 06.10.2020 19:10
    0
    Василь добрий захисник але на даний момент в Україні файних крайніх захисників дуже багато
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    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 06.10.2020 19:21
    +1
    А де синій вівця-д@ун?) Вихованець Карпат...фассс...а ми поржемо)))
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 06.10.2020 19:10
    0
    Василь добрий захисник але на даний момент в Україні файних крайніх захисників дуже багато
    Ссылка
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