Элина СВИТОЛИНА: «Возможно, в следующий раз мне повезет на Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка не смогла преодолеть четвертьфинал

  • 06.10.2020 17:15
  • 980 просмотров
  • 8 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Возможно, в следующий раз мне повезет на Ролан Гаррос»
© wtatennis.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос в двух сетах проиграла представительнице Аргентины Наде Подороске. Тенниситка прокомментировала свое поражение.

«Это был трудный матч для меня. Многое не складывалось в мою пользу. Мне бы хотелось, чтобы я сумела немного иначе справиться с игрой. Но, говоря откровенно, Подороска провела отличный матч. Чем меня удивила соперница? У Нади очень хорошее вращение, двигается она тоже достаточно хорошо. Сегодня у меня хромали и мои удары, и концентрация на своих действиях. Было много факторов, которые не давали мне нормально сконцентрироваться. Психологически я не показала себя на все 100% и это меня действительно расстроило.

Я не смогла справиться с условиями и перебороть себя, начать играть лучше. Сложно было удерживать концентрацию, думаю, что немного мешала эта мысль, что мне не удается хорошо подавать. Возможно, я чересчур фокусировалась на негативных моментах. Просто было тяжело сосредоточиться и я не выступила так, как я бы того хотела. Так сложилось, конечно, я очень расстроена, но что я уже могу сделать. Почему-то сегодня мне было не очень удобно играть: у соперницы какие-то медленные удары, но вращение присутствует, плюс ветер. От нее мячи прилетали без определенной силы, но с неудобным вращением и к нему было сложно приспособиться. Она также здорово разводила меня по углам. В конце просто потеряла свой уровень игры и дала ей возможность показать хороший теннис.

Думаю, что это был один из тех дней, когда ты чересчур строг к себе и выбираешь только негативные вещи и думаешь о них. Думаю, что важно найти какой-то позитив. В такой ситуации я была много раз, но сегодня, к сожалению, я думала о слишком многих вещах, о ветре, да обо всем, из-за чего падала моя концентрация. Надя также не дала мне много шансов полностью вернуться в игру. Во втором сете я играла гораздо лучше, но той возможностью, которая у меня была, я не воспользовалась. Думаю, что это случилось как раз из-за того, что я не была сфокусирована на все 100.

Мне нужно будет разобрать все на мелкие детали, постараться понять, в чем была причина. Особенно, когда это был четвертьфинал, что меня безусловно очень расстраивает, это очень тяжелый момент. Но я часто была в такой ситуации, особенно на Ролан Гаррос. Мне не везет, возможно, в следующий раз мне повезет, я вернусь и в следующий раз буду сильнее и постараюсь вновь создать себе такой шанс и в этой ситуации отыграть лучше.

Какие у меня дальнейшие планы? Я сразу уезжаю из Парижа, у меня уже есть билеты. Пока что планирую играть на турнире в Остраве. У меня есть небольшие проблемы со здоровьем, поэтому нужно сначала восстановиться физически. Посмотрим, как пройдет восстановление.

В целом я довольна, что пропустила хардовые турниры и сразу стала играть на грунте. Иначе я бы не чувствовала себя физически так уверенно. На данный момент мне важно восстановить именно физические кондиции. У меня был шанс хорошо сыграть здесь, но так уже сложилось, конечно же, это обидно», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 06.10.2020 17:37
    0
    samird, 06.10.2020 17:26
    Дело вовсе не в везении, Эля. Надо делать шаг вперед в игре. Симоне это удалось, и появились шлемы. Только так.
    З Бетлзом за головного тренера кроку вперед від Еліни ми точно не побачимо, лише біг на місці. Але ж вона нічого не хоче змінювати. На противагу їй, Сімона завжди віддавала всю себе заради тенісу, починаючи з операції зі зменшення розміру грудей, пахала на тренуваннях, тягнула свою збірну з року в рік в еліту. Але румунці зараз вже 29, і починається той період, коли через хронічні травми не можеш вже грати, як раніше. Гляньте як Цуренко в свої 30 мучиться. Чи Вознякі, та сама історія - з віком вилазять хвороби через величезні навантаження тенісистів рік за роком.
    П.с. В Еліни вже не так багато часу залишилося для виконання максимальних цілей...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 17:37
    0
    Newvlad, 06.10.2020 17:29
    Возможно. Только тут устали ждать следующего раза. Не оправдала, вот и все. Это тот уровень, когда по виннерсам проигрываешь всем и фактически лишь на чужих ошибках побеждаешь? Серо, очень серо. Не впечатлила. С такой игрой, как на РГ скоро станешь обычной средней училкой. Жаль.
    у всех завышенные ожидания спустится надо с неба на землю форс-мажоры бывают всегда даже в футболе 1/4 проиграла всё жизнь стала пусть играет и выигрывает
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.10.2020 17:36
    -1
    В следующей жизни ...
    Ссылка
    vostok
      vostok, 06.10.2020 17:32
    0
    Ну, что ж, не получилось, и не надо. В конце-концов, это ее обычная работа, заработала, сколько смогла. Для неё хватит.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 06.10.2020 17:29
    +1
    Возможно. Только тут устали ждать следующего раза. Не оправдала, вот и все. Это тот уровень, когда по виннерсам проигрываешь всем и фактически лишь на чужих ошибках побеждаешь? Серо, очень серо. Не впечатлила. С такой игрой, как на РГ скоро станешь обычной средней училкой. Жаль.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.10.2020 17:29
    0
    Она что, заранее купила билеты с Парижа, предвидела поражение? Странно, почему она тогда не выступает в шоу ,,битва экстрасенсов,,? Не могла она по дороге с корта на прессконференцию заказать себе через интернет билеты, согласитесь....
    Ссылка
    Роман Пласконь
    online
      Роман Пласконь, 06.10.2020 17:28
    0
    Тобі вже нічого не допоможе.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 06.10.2020 17:26
    +2
    Дело вовсе не в везении, Эля. Надо делать шаг вперед в игре. Симоне это удалось, и появились шлемы. Только так.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 06.10.2020 17:26
    +2
    Дело вовсе не в везении, Эля. Надо делать шаг вперед в игре. Симоне это удалось, и появились шлемы. Только так.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 06.10.2020 17:29
    +1
    Возможно. Только тут устали ждать следующего раза. Не оправдала, вот и все. Это тот уровень, когда по виннерсам проигрываешь всем и фактически лишь на чужих ошибках побеждаешь? Серо, очень серо. Не впечатлила. С такой игрой, как на РГ скоро станешь обычной средней училкой. Жаль.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 06.10.2020 17:37
    0
    samird, 06.10.2020 17:26
    Дело вовсе не в везении, Эля. Надо делать шаг вперед в игре. Симоне это удалось, и появились шлемы. Только так.
    З Бетлзом за головного тренера кроку вперед від Еліни ми точно не побачимо, лише біг на місці. Але ж вона нічого не хоче змінювати. На противагу їй, Сімона завжди віддавала всю себе заради тенісу, починаючи з операції зі зменшення розміру грудей, пахала на тренуваннях, тягнула свою збірну з року в рік в еліту. Але румунці зараз вже 29, і починається той період, коли через хронічні травми не можеш вже грати, як раніше. Гляньте як Цуренко в свої 30 мучиться. Чи Вознякі, та сама історія - з віком вилазять хвороби через величезні навантаження тенісистів рік за роком.
    П.с. В Еліни вже не так багато часу залишилося для виконання максимальних цілей...
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 17:37
    0
    Newvlad, 06.10.2020 17:29
    Возможно. Только тут устали ждать следующего раза. Не оправдала, вот и все. Это тот уровень, когда по виннерсам проигрываешь всем и фактически лишь на чужих ошибках побеждаешь? Серо, очень серо. Не впечатлила. С такой игрой, как на РГ скоро станешь обычной средней училкой. Жаль.
    у всех завышенные ожидания спустится надо с неба на землю форс-мажоры бывают всегда даже в футболе 1/4 проиграла всё жизнь стала пусть играет и выигрывает
    Ссылка
    vostok
      vostok, 06.10.2020 17:32
    0
    Ну, что ж, не получилось, и не надо. В конце-концов, это ее обычная работа, заработала, сколько смогла. Для неё хватит.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.10.2020 17:29
    0
    Она что, заранее купила билеты с Парижа, предвидела поражение? Странно, почему она тогда не выступает в шоу ,,битва экстрасенсов,,? Не могла она по дороге с корта на прессконференцию заказать себе через интернет билеты, согласитесь....
    Ссылка
    Роман Пласконь
    online
      Роман Пласконь, 06.10.2020 17:28
    0
    Тобі вже нічого не допоможе.
    Ссылка
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