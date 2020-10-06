Элина СВИТОЛИНА: «Возможно, в следующий раз мне повезет на Ролан Гаррос»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос в двух сетах проиграла представительнице Аргентины Наде Подороске. Тенниситка прокомментировала свое поражение.

«Это был трудный матч для меня. Многое не складывалось в мою пользу. Мне бы хотелось, чтобы я сумела немного иначе справиться с игрой. Но, говоря откровенно, Подороска провела отличный матч. Чем меня удивила соперница? У Нади очень хорошее вращение, двигается она тоже достаточно хорошо. Сегодня у меня хромали и мои удары, и концентрация на своих действиях. Было много факторов, которые не давали мне нормально сконцентрироваться. Психологически я не показала себя на все 100% и это меня действительно расстроило.

Я не смогла справиться с условиями и перебороть себя, начать играть лучше. Сложно было удерживать концентрацию, думаю, что немного мешала эта мысль, что мне не удается хорошо подавать. Возможно, я чересчур фокусировалась на негативных моментах. Просто было тяжело сосредоточиться и я не выступила так, как я бы того хотела. Так сложилось, конечно, я очень расстроена, но что я уже могу сделать. Почему-то сегодня мне было не очень удобно играть: у соперницы какие-то медленные удары, но вращение присутствует, плюс ветер. От нее мячи прилетали без определенной силы, но с неудобным вращением и к нему было сложно приспособиться. Она также здорово разводила меня по углам. В конце просто потеряла свой уровень игры и дала ей возможность показать хороший теннис.

Думаю, что это был один из тех дней, когда ты чересчур строг к себе и выбираешь только негативные вещи и думаешь о них. Думаю, что важно найти какой-то позитив. В такой ситуации я была много раз, но сегодня, к сожалению, я думала о слишком многих вещах, о ветре, да обо всем, из-за чего падала моя концентрация. Надя также не дала мне много шансов полностью вернуться в игру. Во втором сете я играла гораздо лучше, но той возможностью, которая у меня была, я не воспользовалась. Думаю, что это случилось как раз из-за того, что я не была сфокусирована на все 100.

Мне нужно будет разобрать все на мелкие детали, постараться понять, в чем была причина. Особенно, когда это был четвертьфинал, что меня безусловно очень расстраивает, это очень тяжелый момент. Но я часто была в такой ситуации, особенно на Ролан Гаррос. Мне не везет, возможно, в следующий раз мне повезет, я вернусь и в следующий раз буду сильнее и постараюсь вновь создать себе такой шанс и в этой ситуации отыграть лучше.

Какие у меня дальнейшие планы? Я сразу уезжаю из Парижа, у меня уже есть билеты. Пока что планирую играть на турнире в Остраве. У меня есть небольшие проблемы со здоровьем, поэтому нужно сначала восстановиться физически. Посмотрим, как пройдет восстановление.

В целом я довольна, что пропустила хардовые турниры и сразу стала играть на грунте. Иначе я бы не чувствовала себя физически так уверенно. На данный момент мне важно восстановить именно физические кондиции. У меня был шанс хорошо сыграть здесь, но так уже сложилось, конечно же, это обидно», - сказала Свитолина.