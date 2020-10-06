Подороска – третий в истории квалифаер, который вышел в 1/2 финала Мэйджора

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос проиграла 131-й ракетке мира Наде Подороске, которая пробивалась в основную сетку турнира через квалификацию.
Аргентинка благодаря этой победе установила историческое достижение. Она стала третьим в истории квалифаером, который пробился в полуфинал турнира Большого шлема в Открытую эру. При этом впервые такое случилось среди женщин на Ролан Гаррос.
Со следующего понедельника Подороска дебютирует в топ-50 рейтинга WTA.
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Источник — Sport.ua
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