Подороска – третий в истории квалифаер, который вышел в 1/2 финала Мэйджора

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос проиграла 131-й ракетке мира Наде Подороске, которая пробивалась в основную сетку турнира через квалификацию.

Аргентинка благодаря этой победе установила историческое достижение. Она стала третьим в истории квалифаером, который пробился в полуфинал турнира Большого шлема в Открытую эру. При этом впервые такое случилось среди женщин на Ролан Гаррос.

Со следующего понедельника Подороска дебютирует в топ-50 рейтинга WTA.