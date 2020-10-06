Подороска – третий в истории квалифаер, который вышел в 1/2 финала Мэйджора

Соперница Элины Свитолиной добилась исторического достижения

  • 06.10.2020 16:50
  • 535 просмотров
  • 4 комментария
Подороска – третий в истории квалифаер, который вышел в 1/2 финала Мэйджора
© Jimmie 48 photography. Надя Подороска

Сегодня Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос проиграла 131-й ракетке мира Наде Подороске, которая пробивалась в основную сетку турнира через квалификацию.

Аргентинка благодаря этой победе установила историческое достижение. Она стала третьим в истории квалифаером, который пробился в полуфинал турнира Большого шлема в Открытую эру. При этом впервые такое случилось среди женщин на Ролан Гаррос.

Со следующего понедельника Подороска дебютирует в топ-50 рейтинга WTA.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 17:23
    -1
    Бажаю Наді перемогти на турнірі. Поки вона грає фантастично. Надіюся, що іі накалу вистачить ще на дві гри.
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    сергей богданов
      сергей богданов, 06.10.2020 17:14
    +1
    Браво Элина!
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    adidas777
      adidas777, 06.10.2020 17:05
    -1
    Сенсации со знаком минус, это наш конёк!!!
    Нет, что бы хотя бы раз наша молодая похожую сенсацию сотворила со знаком плюс! Но это уже не про нас...
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    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 06.10.2020 17:04
    0
    Это у Элины отлично получается делать из "бузарнесок" звезд на час.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 06.10.2020 17:14
    +1
    Браво Элина!
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 06.10.2020 17:04
    0
    Это у Элины отлично получается делать из "бузарнесок" звезд на час.
    Ссылка
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