Леонид БУРЯК: «После победы над Баварией получили признание во всем мире»

Сегодня исполняется ровно 45 лет с момента, когда «Динамо» обыграло «Баварию» и завоевала Суперкубок УЕФА. Один из лидеров той команды Леонид Буряк поделился воспоминаниями от той победы:
- Леонид Иосифович, что первое приходит на ум при упоминании о победе в Суперкубке Европы?
- В первую очередь, это был большой праздник, становление нашей команды. Было интересно сопоставить себя с футболистами «Баварии», семь-восемь человек из которых были игроками национальной сборной ФРГ – действующих чемпионов мира. Ну и, конечно, сумасшедший ажиотаж перед матчем – по-моему, поступило около миллиона заявок на игру. Мы сильно отыграли как на выезде, так и дома, подарив болельщикам незабываемые эмоции. Наверное, уже после этой победы мы получили признание не только в Союзе, но и во всем мире.
- Вы сказали о сумасшедшем ажиотаже перед ответной игрой, хотя Республиканский стадион мог вместить «всего» 100 тысяч людей. К вам не обращались с просьбой помочь достать заветный пропуск?
- А у нас все было ограничено, на каждого футболиста выделялось по шесть-восемь билетов, да и те надо было за деньги покупать. Конечно, у всех нас были друзья, близкие, которые хотели попасть на матч. У меня в Киеве особого круга общения не было, так на матч друзья-одесситы приехали – до сих пор вспоминают тот поединок и пережитые эмоции.
- Как написали в отчете об ответном матче в журнале «Футбол-Хоккей», в Советском Союзе верили в итоговую победу «Динамо» и завоевание трофея – и специальные значки изготовили, и три полосы в популярной «Спортивной газете» под отчет о поединке выделили. А сами футболисты верили в то, что удастся закрепить свой успех в Мюнхене?
- На самом деле, у меня есть чувство уверенности в том, что это все было инициировано Валерием Лобановским. Васильич был сильнейшим мотиватором, читал нам письма динамовцев-ветеранов на теоретических занятиях и установках. Плюс, несомненно, было место и для политики – нашей стране было принципиально обыграть немцев. Впрочем, на тот момент киевское «Динамо» приучило своего болельщика к победам, когда даже ничейный результат воспринимался как неудача, и, действительно, даже в противостоянии с мюнхенской «Баварией» практически все делали ставку на нас.
- Несмотря на поражение в первом матче, футболисты «Баварии» ехали в Киев с уверенностью в собственном успехе. Это добавляло игрокам спортивной злости и желания посрамить именитых соперников?
- Не особенно, поскольку мы и так были уверены в собственных силах. Честно говоря, в первом матче «Бавария» должна была проигрывать с более крупным счетом, чем 1:0. В первом тайме, на 21-й минуте, мяч после моего удара голенью (!) более чем на метр пересек линию, но итальянский арбитр Гонелла не засчитал гол. Зайдя в раздевалку, я в эмоциях начал кричать «Гол! Чистый гол!», на что Валерий Васильевич мне сказал: «Гол – это когда мяч в сетке, а не пересек линию ворот». У меня даже сохранилась видеозапись, на которой четко виден этот эпизод.
А вообще, та динамовская команда была сильна атакой, у нас были просто сумасшедшие средняя линия и нападение. Мы очень много создавали моментов в каждой игре, один Блохин раза по четыре за матч убегал один на один с вратарями, много забивали. Веремеев бил, Мунтян бил, Колотов бил, Буряк бил, Блохин бил, Онищенко бил… Соперники не знали, от кого ждать угрозы.
- Какой вклад в победу сделали зрители, заполнившие трибуны Республиканского стадиона?
- Киевский болельщик не был похож ни на кого. По двум составляющим: он был очень требовательным и избалован качественным футболом, но при этом на протяжении всех 90 минут гнал нас вперед. Пока не было одного-двух забитых мячей, никто не останавливался – ни футболисты, ни болельщики. В этом плане, конечно, был фантастический зритель в Киеве.
- Свой следующий матч в чемпионате «Динамо» проводило почти через две недели, 17 октября. После победы над «Баварией» футболисты смогли отпраздновать столь значимый успех?
- Особых празднований не было. Футболисты, конечно, небольшими группками собирались, но коллективных походов по ресторанам не было. Выпили по глотку шампанского из Суперкубка, зашло руководство республики и поздравило нас с завоеванием трофея – и все закончилось. Получилось все достаточно скромно.
- 15-килограммовый Суперкубок Европы – самый «тяжелый» трофей в вашей карьере?
- Действительно, так и есть. В нынешнем футболе кубки полегче, чем наш Суперкубок (улыбается). К слову, с ним приключилась интересная история. Когда нам вручали трофей, там была его маленькая копия – и она куда-то пропала. Никто так тогда и не понял, куда она делась. Через года, когда я праздновал 50-летие, бывший председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Украинской ССР Михаил Бака вручил мне сверток, но попросил открыть его уже по приезду домой. Прошло несколько дней, я снес все полученные подарки в гараж, и начал разбирать их. Разворачиваю этот сверток – а там как раз эта копия Суперкубка, только черного цвета. Михаил Макарович честно признался, что хранил там сахар, представляете! Я отдал эту копию ювелиру, который почистил ее, и через какое-то время я принес ее в кабинет к президенту «Динамо» Игорю Михайловичу Суркису, где торжественно вручил. А что касается оригинала трофея, то он действительно огромный. Даже сейчас уже и не вспомню, сколько туда бутылок шампанского было вылито – то ли 28, то ли 38…
- Что-то осталось у вас на память о победе над «Баварией»?
- Золотая медаль. Точно такая же, как вручают сейчас победителям Лиги чемпионов.
- В том сезоне «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка чемпионов, после домашней победы над «Сент-Этьеном» (2:0) потерпев разгромное поражение на выезде (0:3), в следующем – в полуфинале уступило «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:0 дома и 0:2 на выезде). Есть чувство, что ваше поколение могло добиться большего и замахнуться на завоевание Кубка чемпионов?
- А все люди из мира футбола – болельщики, журналисты, специалисты – говорили о том, что киевское «Динамо» является одним из главных претендентов на завоевание самого престижного клубного трофея и звание лучшей команды мира. Но, к сожалению, сложилось иначе – где-то сопернику везло, где-то мы не распоряжались своими возможностями так, как должны были. Как, к примеру, Блохин в ответной игре с «Сент-Этьеном», когда при счете 0:0 у нас был выход двоих игроков на одного вратаря соперника, но Олег вместо паса на свободного партнера, перед которым были пустые ворота, решил пробить и прогадал. Помню, тогда еще скандал был большой в раздевалке между Лобановским и Блохиным… Но, как говорится, футбол не любит сослагательных наклонений, и необходимо принимать ситуацию такой, какая она есть, – как бы обидно не было.
Источник — ФК Динамо Киев
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А межжу прочим 28-го числа будет праздник у девчат - будет ровно восемь месяцев как взяли защеку от Мальмё Ходят слухи, что Сурок готовит по этому поводу ящик шампанского
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