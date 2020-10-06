Джердан Шакири подхватил коронавирус

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири сдал положительный тест на коронавирус.
Футболист отправился на самоизоляцию.
Отметим, что ранее коронавирус подхватил лидер «Ливерпуля» Садио Мане. Также положительный тест сдал новичок команды Тьяго Алькантара.
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Источник — Goal.com
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