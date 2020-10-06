Лопатецкая завершила борьбу на юниорском Ролан Гаррос

Украинка проиграла восьмой сеяной

  • 06.10.2020 13:40
  • 693 просмотра
  • 4 комментария
Лопатецкая завершила борьбу на юниорском Ролан Гаррос
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинка Дарья Лопатецкая завершила выступления на юниорском Ролан Гаррос.
 
В матче второго круга украинка проиграла восьмой сеяной Оксане Селехметьевой из России. 
 
Ролан Гаррос (девушки). Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Оксана Селехметьева (Россия) – 6:3, 3:6, 3:6

Отметим, что в третьем сете украинка вызывала на корт физиотерапевта, у нее были проблемы с нижней частью спины.
 
Напомним, в первом круге Лопатецкая обыграла Бренду Фругвиртову из Чехии.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    B0N1K
    online
      B0N1K, 06.10.2020 13:58
    0
    Kanarejka, 06.10.2020 13:43
    Дар'я здається за 2-3 сети жодної подачі своєї не захистила....
    у третьому свою першу точно захистила
    Ссылка
    olya403
      olya403, 06.10.2020 13:51
    0
    Kanarejka, 06.10.2020 13:43
    Дар'я здається за 2-3 сети жодної подачі своєї не захистила....
    ніби так і є...в другому сеті точно жодної своєї не взяла, а третій я не весь дивилася
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.10.2020 13:45
    +1
    Здоровья Даше прежде всего. Как-то у нее с ним не гуд
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 06.10.2020 13:43
    0
    Дар'я здається за 2-3 сети жодної подачі своєї не захистила....
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 06.10.2020 13:45
    +1
    Здоровья Даше прежде всего. Как-то у нее с ним не гуд
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 06.10.2020 13:58
    0
    Kanarejka, 06.10.2020 13:43
    Дар'я здається за 2-3 сети жодної подачі своєї не захистила....
    у третьому свою першу точно захистила
    Ссылка
    olya403
      olya403, 06.10.2020 13:51
    0
    Kanarejka, 06.10.2020 13:43
    Дар'я здається за 2-3 сети жодної подачі своєї не захистила....
    ніби так і є...в другому сеті точно жодної своєї не взяла, а третій я не весь дивилася
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 06.10.2020 13:43
    0
    Дар'я здається за 2-3 сети жодної подачі своєї не захистила....
    Ссылка
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