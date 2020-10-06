Лопатецкая завершила борьбу на юниорском Ролан Гаррос

Украинка Дарья Лопатецкая завершила выступления на юниорском Ролан Гаррос.
В матче второго круга украинка проиграла восьмой сеяной Оксане Селехметьевой из России.
Ролан Гаррос (девушки). Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Оксана Селехметьева (Россия) – 6:3, 3:6, 3:6
Отметим, что в третьем сете украинка вызывала на корт физиотерапевта, у нее были проблемы с нижней частью спины.
Напомним, в первом круге Лопатецкая обыграла Бренду Фругвиртову из Чехии.
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Источник — Sport.ua
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