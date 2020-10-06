Лопатецкая завершила борьбу на юниорском Ролан Гаррос

Украинка Дарья Лопатецкая завершила выступления на юниорском Ролан Гаррос.



В матче второго круга украинка проиграла восьмой сеяной Оксане Селехметьевой из России.



Ролан Гаррос (девушки). Второй круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Оксана Селехметьева (Россия) – 6:3, 3:6, 3:6

Отметим, что в третьем сете украинка вызывала на корт физиотерапевта, у нее были проблемы с нижней частью спины.



Напомним, в первом круге Лопатецкая обыграла Бренду Фругвиртову из Чехии.