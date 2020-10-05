Лопатецкая стартовала с победы на юниорском Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая удачно стартовала на юниорском Ролан Гаррос.
В матче первого круга 17-летняя украинка обыграла обладательницу wild card Бренду Фругвиртову из Чехии.
Ролан Гаррос (девушки). Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 6:1, 7:6(3)
В следующем раунде Лопатецкая сразится против восьмой сеяной Оксаны Селехметьєвой из России.
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Источник — Sport.ua
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