Лопатецкая стартовала с победы на юниорском Ролан Гаррос

Украинка обыграла обладательницу wild card из Чехии

  • 05.10.2020 12:53
  • 690 просмотров
  • 1 комментарий
Лопатецкая стартовала с победы на юниорском Ролан Гаррос
© ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая удачно стартовала на юниорском Ролан Гаррос.
 
В матче первого круга 17-летняя украинка обыграла обладательницу wild card Бренду Фругвиртову из Чехии. 
 
Ролан Гаррос (девушки). Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Бренда Фругвиртова (Чехия) – 6:1, 7:6(3)
 
В следующем раунде Лопатецкая сразится против восьмой сеяной Оксаны Селехметьєвой из России.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 05.10.2020 13:04
    +4
    Чекаємо з нетерпінням коли нарешті Даша (молодша) оговтається після наслідків важкої травми і почне демонструвати хоча б той рівень, який був до пошкодження. А то Марта і Даяна геть розслабили булки...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.10.2020 13:04
    +4
    Чекаємо з нетерпінням коли нарешті Даша (молодша) оговтається після наслідків важкої травми і почне демонструвати хоча б той рівень, який був до пошкодження. А то Марта і Даяна геть розслабили булки...
    Ссылка
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