Шахтер вернул хавбека из аренды в Мариуполе

Донецкий «Шахтер» внес в свою заявку на сезон 20-летнего опорного полузащитника Клима Приходько.

В начале июля «горняки» отдали Приходько в аренду «Мариуполю». Изначально срок действия соглашения между клубами был рассчитан на один год.

За «Мариуполь» Приходько не провел ни единого матча.

Отметим, что «горняки» заявили Приходько по списку «Б». Вероятнее всего, хавбек продолжит выступления за молодежную команду «Шахтера».