Александрия из-за травм потеряла шесть футболистов

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран из-за паузы в чемпионате Украины, вызванной играми национальных сборных, предоставил своим подопечным несколько дней выходных.



Однако в мини-отпуск команда ушла с несколькими травмированными игроками. На «больничном» из-за различных травм оказалось сразу шесть исполнителей.



Подготовку к поединку чемпионата с «Ингульцом», который состоится 17 октября, «Александрия» начнет 9 октября, а уже на следующий день проведет спарринг со своим молодежным составом.



Напомним, что после пятого тура чемпионата УПЛ «Александрия» занимает восьмое место, имея в активе шесть очков.

Читайте також: Металл теряет Андерсона Пико