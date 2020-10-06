Александрия из-за травм потеряла шесть футболистов

Во время паузы в чемпионате медицинскому штабу «горожан» придется хорошо поработать

  • 06.10.2020 13:06
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Александрия из-за травм потеряла шесть футболистов
© ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран из-за паузы в чемпионате Украины, вызванной играми национальных сборных, предоставил своим подопечным несколько дней выходных.
 
Однако в мини-отпуск команда ушла с несколькими травмированными игроками. На «больничном» из-за различных травм оказалось сразу шесть исполнителей. 
 
Подготовку к поединку чемпионата с «Ингульцом», который состоится 17 октября, «Александрия» начнет 9 октября, а уже на следующий день проведет спарринг со своим молодежным составом.
 
Напомним, что после пятого тура чемпионата УПЛ «Александрия» занимает восьмое место, имея в активе шесть очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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