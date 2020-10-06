Защитник Мариуполя: «Пенальти? Мы уже ничего не изменим»

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко высказался об ошибке рефери Виктора Копиевского, которая решила судьбу поединка 5-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» (0:1).
«Судья принял такое решение. Хорошо, мы его принимаем. Мы уже ничего не изменим. Он назначил пенальти, этого уже не изменить. Может, если бы был VAR, посмотрели бы момент и не назначили. Но получилось вот так. Поздравляем «Колос» с победой», - сказал Чоботенко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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