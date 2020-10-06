ВИДЕО. Марсело опять забил супергол Лунину

Бразилец любит забивать украинцу

  • 06.10.2020 11:08
  • 3893 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Марсело опять забил супергол Лунину
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин пропустил гол на тренировке от Марсело. Бразилец показал свою феноменальную технику. Это не первый раз, когда Марсело эффектно поражает ворота Лунина. 

ВИДЕО. Лунин пропустил сумасшедший гол Марсело ударом через себя

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absolutely leathered it!💥 @realmadrid

Публикация от 433 (@433)

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Виталий Петровский, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 11:51
    +2
    На тренуваннях таких "супер" голів залітає до фіга і ще трошки.
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    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 11:44
    0
    ну да, в упор в угол ворот - супер гол конечно
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    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 11:33
    +6
    не знал что Лунину забивают на тренировках, я разочарован.
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    solart1964
    online
      solart1964, 06.10.2020 11:29
    +3
    Даа! Явно супертехника.. И точно бразильская. Спирт.юа всегда точно подметит все новости. Браво!)))
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    turist86
    online
      turist86, 06.10.2020 11:17
    +4
    та таких голів на тренуваннях десятки залітають
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    fedd1979
    online
      fedd1979, 06.10.2020 11:16
    +7
    Матір рідна, шо нібуть... аби писати
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    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 06.10.2020 11:09
    0
    и что тут эффектного? коряво принял мяч, с защитниками такое бы не прокатило
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    fedd1979
    online
      fedd1979, 06.10.2020 11:16
    +7
    Матір рідна, шо нібуть... аби писати
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 11:33
    +6
    не знал что Лунину забивают на тренировках, я разочарован.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 06.10.2020 11:17
    +4
    та таких голів на тренуваннях десятки залітають
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 06.10.2020 11:29
    +3
    Даа! Явно супертехника.. И точно бразильская. Спирт.юа всегда точно подметит все новости. Браво!)))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.10.2020 11:51
    +2
    На тренуваннях таких "супер" голів залітає до фіга і ще трошки.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.10.2020 11:44
    0
    ну да, в упор в угол ворот - супер гол конечно
    Ссылка
    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 06.10.2020 11:09
    0
    и что тут эффектного? коряво принял мяч, с защитниками такое бы не прокатило
    Ссылка
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