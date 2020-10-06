ВИДЕО. Марсело опять забил супергол Лунину

21-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин пропустил гол на тренировке от Марсело. Бразилец показал свою феноменальную технику. Это не первый раз, когда Марсело эффектно поражает ворота Лунина.
ВИДЕО. Лунин пропустил сумасшедший гол Марсело ударом через себя
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Виталий Петровский, Sport.ua
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