ВИДЕО. Лунин пропустил сумасшедший гол Марсело ударом через себя

21-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает готовиться к старту чемпионата Испании. На одной из тренировок бразильский защитник Реала Марсело забил невероятный гол через себя в ворота украинца.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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