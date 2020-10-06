Алексей ГУЦУЛЯК: «Рябоконь объяснил, как мы должны играть против Шахтера»

Полузащитник черниговской «Десны» Алексей Гуцуляк прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мы знали, что должны делать. Нам тренер все объяснил, как мы должны играть. Знали, что делать на поле, нам показали их сильные и слабые стороны. Мы сделали все, что от нас требовалось, и результаты пошли в нашу пользу», - сказал Гуцуляк.
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Источник — Футбол 1/2/3
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