Алексей ГУЦУЛЯК: «Рябоконь объяснил, как мы должны играть против Шахтера»

Полузащитник черниговской «Десны» Алексей Гуцуляк прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы знали, что должны делать. Нам тренер все объяснил, как мы должны играть. Знали, что делать на поле, нам показали их сильные и слабые стороны. Мы сделали все, что от нас требовалось, и результаты пошли в нашу пользу», - сказал Гуцуляк.