Олег БЛОХИН: «В Суперкубок поместилось два ящика шампанского»

Легендарный нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин вспомнил о победе в Суперкубке УЕФА, которая состоялась ровно 45 лет назад.



- 45 лет назад собирать информацию о зарубежных соперниках советским командам было непросто - как, впрочем, и им о нас. Главный тренер «Баварии» Дитмар Крамер за две с половиной недели до первой игры отправил помощника в Лужники на матч «Динамо» со «Спартаком», где вы забили решающий гол. А как изучали «Баварию» в Киеве?

- За давностью лет такие подробности в памяти не сохранились. Но что точно помню - нашу команду агент «Баварии» увидел в Москве в сильнейшем составе, с Онищенко, Веремеевым, Мунтяном и Матвиенко, которые позже не вышли на поле «Олимпиаштадиона» из-за травм.

Немецких футболистов мы знали в основном по сборной ФРГ, тогдашнему чемпиону мира, а вот у тренеров информации было, видимо, побольше. Во всяком случае, меня Лобановский готовил к тому, что играть придется от Беккенбауэра.

- Существуют две версии. Одна гласит, что Валерий Лобановский, несмотря на былые расхождения с Виктором Масловым, обратился к нему за консультацией: масловский «Арарат» весной 1975-го играл - и весьма достойно - с «Баварией» в Кубке чемпионов. Согласно другой - Лобановский отправлял гонца в Ужгород, где можно было поймать сигнал венгерского телевидения, транслировавшего игры европейских чемпионатов…

- Мне кажется, обе версии имеют право на существование. Но спросить теперь уже некого.

- Советское телевидение не транслировало первый матч в Мюнхене - показывало хоккей, во время которого комментатор периодически информировал о ходе игры за Суперкубок. Да и ваш гол показали только на следующий день в программе «Время». Сейчас в интернете можно легко отыскать видеозапись - цветную, хотя и не в очень хорошем качестве. А когда вы впервые пересмотрели матч целиком?

- Несколько лет спустя, когда летел откуда-то через Австрию. Там немецкий журналист попросил об интервью, а я согласился лишь в обмен на кассету с трансляцией той игры. Посмотрел ее один раз - и больше, кажется, к ней не возвращался.

***

- Ваш гол в середине второго тайма и спустя десятилетия выглядит впечатляюще: прежде чем забить Майеру, вы обошли почти полкоманды соперников. Верно ли ощущение, что решились на этот маневр лишь потому, что ваш рывок по левому флангу никто из партнеров не поддержал?

- Вся наша команда оставалась позади, не успев пересечь центр поля. Я оценил риски: если даже потеряю мяч, контратаки у немцев не получится. В остальном действовал на автомате, принимая решения по мере прохождения соперников. Когда миновал последнего - пробил в угол. Вот, собственно, и все.

- Какими только эпитетами не сопровождала этот гол западная пресса - немыслимый, фантастический, неземной. А вы считаете тот мяч лучшим в карьере?

- Мне кажется, он был одним из лучших. Но объективную оценку можно дать только со стороны. Ведь я каждый мяч оцениваю еще и с точки зрения сложности. Скажем, в финалах Кубка кубков забивал с серьезными травмами - и от этого голы становились для меня ценнее многократно.

- Поговаривают, что именно гол на «Олимпиаштадионе» стал ключевым для выбора тех, кто голосовал в 1975-м за присуждение вам «Золотого мяча»…

- Ну, вы и о двух голах на Республиканском не забывайте. Тут все в комплексе получилось, мне кажется: первый мяч «Баварии» экспертов к выбору подтолкнул, а второй и третий лишь подтвердили справедливость решения. (Улыбается). Немецкий клуб сплошь из действующих чемпионов мира состоял - кто думал, что «Динамо» его обыграет!

- Скажите как непосредственный свидетель: итальянский арбитр справедливо не засчитал в середине первого тайма после вашей передачи мяч Буряка, который вынес то ли с линии, то ли уже из-за нее защитник Цобель?

- Ну как сказать, правильно или неправильно… ВАР тогда еще не придумали. (Смеется). На поле нам показалось, что гол был, но судья принял другое решение.

- И вы, главный спорщик советского футбола, не попытались его переубедить?

- А был ли смысл спорить? Это вам не сегодняшние времена - мы тогда просто довольны были, что играем с «Баварией». Повторюсь: полсостава у нас отсутствовало из-за травм, поэтому, когда обыграли такого соперника, да еще и показали неплохой уровень, счастье просто переполняло.

***

- Доводилось слышать, что перед ответным матчем команду на несколько дней заперли на базе и даже отключили там телефоны…

- Нас на базе и раньше часто запирали. Ребят ограждали от внешнего влияния, чтобы ничто не мешало готовиться к важнейшему матчу. Но отголоски ажиотажа, возникшего перед той игрой, до нас доносились, все требовали билеты. А телефонов в эпоху, когда о мобильных и слыхом не слыхивали, на базе было лишь два. Володя Онищенко мог один из них чуть не на полночи занять. Я был холостым, а женатые постоянно женам звонили: «Как дома, как дела?»

- Это в Мюнхене из-за дороговизны билетов трибуны «Олимпиаштадиона» заполнились лишь наполовину - в Киеве билеты, стоившие два с половиной вместо обычного рубля, разлетелись, практически не добравшись до касс. Говорят, за заветный клочок бумаги, не торгуясь, снимали с себя прямо перед стадионом дорогие болоньевые плащи…

- Много было разных слухов… (Улыбается). Неудивительно: на сто тысяч билетов - больше миллиона претендентов. У стадиона палатки возле касс ставили, по Крещатику с настоящими транспарантами ходили: «Ищу лишний билет!» Игрокам штук по десять досталось.

- Как вы своими распорядились?

- Сказал бы для пущей сенсационности интервью, что продал их по спекулятивной цене. (Заразительно смеется). Но истина дороже: отдал их родителям и друзьям. Всем, кто хотел билеты от меня получить, конечно же, не хватило.

- «Бавария» приставила к вам персонального опекуна, несколько раз помешавшего использовать отличные шансы. Как удалось обойти Шварценбека незадолго до конца первого тайма киевской встречи, когда вы забили первый гол?

- Да так и удалось: пробросил мяч - и побежал. Раньше он меня всякий раз догонял, а тут, видимо, прозевал. Все решили буквально доли секунды: Шварценбек дотянулся до меня в подкате, когда я уже отправил мяч в цель.

***

- Соавтором вашего второго мяча вскоре после перерыва стал тот же Шварценбек - именно он увернулся в «стенке», сквозь которую пролетел ваш мяч со штрафного…

- Да уж, не повезло человеку… (Смеется).

- Говорят, медали за победу в Суперкубке вам так и не вручили - они потерялись вместе с багажом президента УЕФА Артемио Франки.

- Так и было. Но нам было достаточно самого Суперкубка - массивная была чаша…

- 36 килограмм. Франки не сумел поднять ее сам - к кромке поля трофей вынесли четверо динамовцев. Есть фотография, на которой после игры в раздевалке игроки наполняют его шампанским. В Кубок кубков, как вы мне рассказывали, вместилось пять с половиной литров. А сколько в Суперкубок?

- Плюс-минус два ящика, если не ошибаюсь. Но точно не помню - не я разливал.

- Год спустя «Динамо» добросовестно передало Суперкубок следующему победителю «Андерлехту», который и оставил его в своем клубном музее - турнир-то был не вполне официальным. Нет сожаления, что в киевском клубе не догадались оставить его себе?

- Ну, это не ко мне вопрос - так наверху решили. Но мы настолько глубоко в такие вопросы не вникали и в контрактах пункты мелким шрифтом не читали. Вот вам мой личный пример: когда в конце восьмидесятых играл в Австрии за «Форвертс», мне выдали машину, «Мазду», за рекламу, которую носил на игровой форме. Кто ж знал, что, когда стану уезжать, могу ее не сдавать, а забрать с собой?