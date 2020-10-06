Ефим КОНОПЛЯ: «Шевченко дал рабочий совет»

21-летний защитник черниговской «Десны» Ефим Конопля прокомментировал вызов в национальную сборную Украины.

«Обрадовался, конечно, какие еще могут быть эмоции? Только положительные и больше никаких. Мне позвонил администратор и сказал, что меня вызвали.

Не знаю, будут потом индивидуальные беседы с Андреем Шевченко или нет. Так, обменялись парой слов на тренировке, рабочий совет...

Кого знаю из футболистов сборной? Всех, конечно же. Это же национальная команда нашей страны», - сказал Конопля.

Напомним, 7, 10 и 13 октября сборная Украины сыграет против топ-соперников: Франции (спарринг), Германии и Испании (Лига наций).