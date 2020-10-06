Плюс для Лунина. Лука Зидан перешел в Райо Вальекано

Вратарь мадридского «Реала» Лука Зидан перешел на правах свободного агента в «Райо Вальекано».



Сообщается, что 22-летний голкипер подписал с клубом из Сегунды двулетний контракт.



Отметим, что во второй половине прошлого сезоне Зидан-младший играл за «Расинг» на правах аренды.



Напомним, что в новом сезоне украинский вратарь Андрей Лунин вернулся в первую команду «Реала».