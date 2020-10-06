СОПКО: «Матч Десны и Шахтера получился напряженным и непредсказуемым»

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал ничью «горняков» в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны» (2:2).
«Очень интересный, напряженный и непредсказуемый матч получился. «Десна» больше понравилась.
В чем заключается футбол? Двигаться, вовремя отдавать, передвигаться, и в этом прелесть футбола. «Десна» на все 100% это показала.
«Шахтер», может быть, потенциально заслуживал большего, но не показал всего вышеперечисленного», - сказав Сопко.
Источник — Футбол 1/2/3
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