СОПКО: «Матч Десны и Шахтера получился напряженным и непредсказуемым»

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал ничью «горняков» в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны» (2:2).

«Очень интересный, напряженный и непредсказуемый матч получился. «Десна» больше понравилась.

В чем заключается футбол? Двигаться, вовремя отдавать, передвигаться, и в этом прелесть футбола. «Десна» на все 100% это показала.

«Шахтер», может быть, потенциально заслуживал большего, но не показал всего вышеперечисленного», - сказав Сопко.