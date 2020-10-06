СТУПАР: «Пенальти в ворота Мариуполя не было. Копиевский отстал от эпизода»

Экс-арбитр ФИФА – о скандальном эпизоде матча 5-го тура УПЛ

  • 06.10.2020 08:43
  • 721 просмотр
  • 1 комментарий
СТУПАР: «Пенальти в ворота Мариуполя не было. Копиевский отстал от эпизода»
© ФК Мариуполь

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар высказался об ошибке рефери Виктора Копиевского, которая и решила судьбу поединка 5-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» – «Мариуполь» (1:0).

«Фол был, но произошел он примерно за метр до штрафной площади. Копиевский посмотрел на Высоцкого, тот ему, думаю, подсказал, что нарушение было в штрафной зоне. По крайней мере, так можно судить, учитывая то, что ассистент стал на линию ворот.

Но всю ответственность сваливать только на ассистента неправильно. Копиевский отстал от эпизода – и это уже его вина. Если бы он находился в эпицентре событий, если бы прочитал эпизод, то видел бы, где произошло нарушение. Ассистент должен выручить коллегу, когда может, но главным все равно остается арбитр в поле», - сказал Ступар.

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Источник — UA-Football

(2 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.10.2020 09:23
    0
    Копиевский накопил неплохую копийку на этом эпизоде.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.10.2020 09:23
    0
    Копиевский накопил неплохую копийку на этом эпизоде.
    Ссылка
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