Рустам ХУДЖАМОВ: «Десна больше заслужила победу, чем Шахтер»

Бывший вратарь национальной сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал ничью между черниговской «Десной» и донецким «Шахтером» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Десна больше заслужила победу. То, как они хотели сегодня выиграть. Ощущение солидности, которое излучала игра, стало если не открытием, то приятным сюрпризом», - сказал Худжамов.