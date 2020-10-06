Рустам ХУДЖАМОВ: «Десна больше заслужила победу, чем Шахтер»

Бывший вратарь национальной сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал ничью между черниговской «Десной» и донецким «Шахтером» (2:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.
«Десна больше заслужила победу. То, как они хотели сегодня выиграть. Ощущение солидности, которое излучала игра, стало если не открытием, то приятным сюрпризом», - сказал Худжамов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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