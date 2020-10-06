Микель АРТЕТА: «Партей поделится опытом игры в топ-клубе»

Главный тренер «Арсенала» доволен трансфером хавбека

  • 06.10.2020 05:44
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Микель АРТЕТА: «Партей поделится опытом игры в топ-клубе»
© ФК Арсенал Лондон. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о переходе полузащитника Томаса Партея из «Атлетико». За 27-летнего футболиста лондонцы заплатили 50 миллионов евро.

«Мы наблюдали за Томасом некоторое время, поэтому теперь мы рады добавить в нашу команду такого высококлассного игрока. Он привнесет свой большой опыт из топ-клуба, который на протяжении нескольких лет выступал на высшем уровне в Ла лиге и Лиге чемпионов.

Мы очень впечатлены его отношением и подходом к игре. Он умный футболист, и мы с нетерпением ждем, когда он интегрируется в нашу систему и внесет свой вклад в прогресс», - сказал Артета.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

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