В Англии обнаружено 9 зараженных коронавирусом за последнюю неделю

Пресс-служба Английской Премьер-лиги сообщила о результатах новых тестов футболистов на коронавирус.

С 28 сентября по 4 октября в лиге было протестировано 1587 футболистов и сотрудников клубов. Положительные результаты на вирус COVID-19 получили 9 человек. Они изолированы на 10 дней.

Лига не собирается раскрывать, в каких клубах есть зараженные.

Ранее сообщалось, что лидер «Ливерпуля» Мане заразился коронавирусом.