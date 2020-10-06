В Англии обнаружено 9 зараженных коронавирусом за последнюю неделю

Пресс-служба Английской Премьер-лиги сообщила о результатах новых тестов футболистов на коронавирус.
С 28 сентября по 4 октября в лиге было протестировано 1587 футболистов и сотрудников клубов. Положительные результаты на вирус COVID-19 получили 9 человек. Они изолированы на 10 дней.
Лига не собирается раскрывать, в каких клубах есть зараженные.
Ранее сообщалось, что лидер «Ливерпуля» Мане заразился коронавирусом.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Premier League
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.