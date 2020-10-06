В Англии обнаружено 9 зараженных коронавирусом за последнюю неделю

Всего тесты сдало 1587 футболистов и сотрудников клубов

  • 06.10.2020 05:00
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В Англии обнаружено 9 зараженных коронавирусом за последнюю неделю
© Anadolu Agency

Пресс-служба Английской Премьер-лиги сообщила о результатах новых тестов футболистов на коронавирус.

С 28 сентября по 4 октября в лиге было протестировано 1587 футболистов и сотрудников клубов. Положительные результаты на вирус COVID-19 получили 9 человек. Они изолированы на 10 дней.

Лига не собирается раскрывать, в каких клубах есть зараженные.

Ранее сообщалось, что лидер «Ливерпуля» Мане заразился коронавирусом.

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Источник — Premier League

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