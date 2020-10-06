Эдинсон КАВАНИ: «Не терпится прочувствовать атмосферу Олд Траффорд»

Форвард доволен переходом в «Манчестер Юнайтед»

  • 06.10.2020 04:43
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Эдинсон КАВАНИ: «Не терпится прочувствовать атмосферу Олд Траффорд»
© instagram.com/cavaniofficial21

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани прокомментировал свой переход в английский клуб.

Напомним, что МЮ подписал Кавани по системе 1+1.

««Манчестер Юнайтед» - один из величайших клубов мира, поэтому находиться здесь — настоящая честь. Я очень много работал в свободное время, и мне не терпится представлять этот невероятный клуб.

За свою карьеру я играл перед одними из самых страстных футбольных болельщиков, и я знаю, что в Манчестере будет то же самое. Мне не терпится прочувствовать атмосферу «Олд Траффорд», когда фанаты смогут безопасно вернуться на стадион.

Я с нетерпением жду возможности продолжить писать свою маленькую историю в книге о футболе, и я знаю, что я должен сфокусироваться на том же, что и всегда, — работа, работа, работа. Я поговорил с тренером, и это увеличило мое желание носить эту прекрасную футболку», - сказал Кавани.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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