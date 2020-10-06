Трансфер Депая в Барселону сорвался

«Барселона» до конца трансферного окна пыталась купить форварда «Лиона» Мемфиса Депая. На футболиста рассчитывал новый главный тренер команды Рональд Куман.
Как сообщает RMC Sport, сделка сорвалась из-за того, что «Барселоне» не удалось продать своего форварда Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед». Именно на место Дембеле в каталонский клуб пришел бы Депай.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — RMC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.