Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Ждем эффекта, который нам даст Кавани»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гунар Сульшер высказался о подписании клубом нападающего Эдинсона Кавани.

«Кавани привнесет в МЮ энергию, силу и лидерские качества. А самое важное — он принесет голы. У Кавани блестящая карьера, он выигрывал трофеи практически в каждом своем клубе, и ему все еще есть что сказать в футболе высшего уровня.

Здорово, что наши молодые игроки смогут поучиться у одного из лучших бомбардиров Европы в последнее десятилетие. Это принесет им пользу в будущем.

Кавани точно знает, что нужно для успеха, и мы все с нетерпением ждем эффекта, который он даст «МЮ», - сказал Сульшер.

Напомним, что МЮ подписал Кавани по системе 1+1.