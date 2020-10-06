Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Ждем эффекта, который нам даст Кавани»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» доволен переходом форварда

  • 06.10.2020 03:35
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Ждем эффекта, который нам даст Кавани»
© screenshot. Уле Гуннар Сульшер

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гунар Сульшер высказался о подписании клубом нападающего Эдинсона Кавани.

«Кавани привнесет в МЮ энергию, силу и лидерские качества. А самое важное — он принесет голы. У Кавани блестящая карьера, он выигрывал трофеи практически в каждом своем клубе, и ему все еще есть что сказать в футболе высшего уровня.

Здорово, что наши молодые игроки смогут поучиться у одного из лучших бомбардиров Европы в последнее десятилетие. Это принесет им пользу в будущем.

Кавани точно знает, что нужно для успеха, и мы все с нетерпением ждем эффекта, который он даст «МЮ», - сказал Сульшер.

Напомним, что МЮ подписал Кавани по системе 1+1.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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