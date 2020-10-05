ЦЫГАНЫК: «Каждый матч может стать последним для Каштру в Шахтере»

Футбольный журналист оценил ситуацию в донецком клубе

  • 05.10.2020 22:55
  • 2992 просмотра
  • 36 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Каждый матч может стать последним для Каштру в Шахтере»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганик Live оценил ситуацию в донецком «Шахтере»:

«Если посмотреть, какая сейчас ситуация в «Шахтере», хочу сказать – каждый следующий матч может стать последним для Каштру. Это абсолютно нормальная ситуация. Команда не демонстрирует тот уровень игры, которого от нее ждут. Команда пока не набирает очки.

Если бы «Динамо» обыграло «Зарю», то киевляне оторвались от «Шахтера». А это может быть проблемой, если смотреть на плотность календаря обеих команд, догнать очень сложно.

Пока что Каштру остается главным тренером «Шахтера». Хотя претензии к нему и тому, как играет команда, у руководства клуба есть, причем существенные.

Руководство клуба считает, что игроки, которые есть в составе «Шахтера», должны прогрессировать. Это достаточно дорогие футболисты, они должны показывать результат. Если его нет – это проблема не только футболистов, но и тренера».

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Источник — Циганик LIVE

(23 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 06.10.2020 00:16
    +1
    Цыганык тут не прав, да и не слвсем понятен этот спич с чисто футбольной и профессиональной позиции. И это плохо, поскольку другие мотивы, е футбольные в расчет бы брать не хотелось....Возможен другой вариант - просто убогость как болельщической так и журналистской футбольной мысли. Команда играла в полуфинале ЛЕ. Не закончился один сезон, начался другой. Даже, если Динамо в этом году выиграет чемпионат это не есть повод увольнять Каштру, на мой взгляд. В Динамо была другая ситуация - команда на протяжении 5 лет не могла включится в борьбу за чемпионство. Это совершенно другое. А тут пару матчей сыграли не ярко и такие выводы. Ахметов, при всех минусах не самодур, а Циганык или плохо подумал или просто подливает масла в огонь, что плохо. Если так начать менять тренера, то будешь как Суркис всех менять подряд, даже Реброва и т.д. и т.п.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 00:15
    -1
    вангую Ризнык на следующий сезон основном вратарь Шахтёра.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 00:11
    -1
    руководство Ворсклы умно сделали что оставили Ризныка когда был интерес Леха, они с Шахтёра за него получат больше чем 1 млн, если он канешно не сдаст.
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    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 00:07
    0
    для Пятова думаю это тоже последний сезон в основе Шахтёра. Я не знаю кто будет кипером в следующем сезон, в упл нет супернадёжных вратарей, тащеров. Ризнык, это его первый сезон серьёзный в упл, ещё непонятно что это за вратарь. Трубин тоже не ясно. Если не эти двое, то Шахтёру будет очень тяжело с этой позицией, легионера не поставишь в ворота, это минус полевой легионер.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 06.10.2020 00:06
    -1
    Сдулись после Интера. А потом второй раз сдулись, когда узнали, что снова Интер их будет дрючить. Причем тут тренер?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 00:02
    0
    janu0320, 05.10.2020 23:59
    осталось дождаться когда вернётся в строй Исмаили. Мораес ещё сезон спокойно может играть, не может человек в одном сезоне забить 20 мячей, а в следующем резко сдать. на следующий сезон думаю уже потребуется обновление нападения.
    Кстати да, Исмы ОЧЕНЬ сильно не хватает, не зря он точно лучший на своей позиции в ЧУ и один из лучших в мировом футболе. Надеюсь скоро снова увидим его.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 23:59
    -1
    осталось дождаться когда вернётся в строй Исмаили. Мораес ещё сезон спокойно может играть, не может человек в одном сезоне забить 20 мячей, а в следующем резко сдать. на следующий сезон думаю уже потребуется обновление нападения.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 23:53
    -1
    janu0320, 05.10.2020 23:51
    Соломон вполне достойная замена бразильскому нытику. Не знаю, я острой необходимости в трансферах не вижу, хоть убей. Меня только смущает ненадёжность Додо в защите, но в силу его большого потенциала не думаю что ему будут искать замену.
    В любом случае я надеюсь менеджмент Шахтёра знает что делает, я уверен что всё будет оке, как и должно быть.
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    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 23:51
    -2
    Олег Тимофеюк, 05.10.2020 23:39
    Ты о чём вообще?) Пенсионеров реально пора менять некоторых, того же нытика Тайсона, нужно искать новых бриллиантов, поверь, не мне тебе это объяснять, на то это и ТОП клуб, почему-то все делают какие-то усиления, ну хотя бы точечно.
    Соломон вполне достойная замена бразильскому нытику. Не знаю, я острой необходимости в трансферах не вижу, хоть убей. Меня только смущает ненадёжность Додо в защите, но в силу его большого потенциала не думаю что ему будут искать замену.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 05.10.2020 23:49
    -1
    Миху в тренери
    Фізрук поправить ситуацію
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 23:45
    -4
    janu0320, 05.10.2020 23:40
    думаю очков 5-10 будет отрыв, но возможное чемпионство дырки всё-равно как какие-то бредни воспринимается. у дырки тупо нет нападающего, не считая Вербича, на какое чемпионство они рассчитывают. но я слабо верю что 15-20 млн посадят на жёсткую лавку, я буду долго и сильно смеяться если это случится.
    Да какое нахрен у них чемпионство? Их с первых туров как обычно начали тянуть на второе место, потому что хорошо понимают, что дальше они будут сливаться всё ниже и ниже, их законное место где-то 3—5...
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    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 23:44
    -3
    я очень не хочу чтобы Луческу догадался сделать Вербича постоянным нападающим. я хочу чтобы дальше тешили самолюбие сурка что у него есть нападающий за 15-20 млн.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 23:40
    -4
    Олег Тимофеюк, 05.10.2020 23:11
    В этом нам 15-ти думаю хватит.
    думаю очков 5-10 будет отрыв, но возможное чемпионство дырки всё-равно как какие-то бредни воспринимается. у дырки тупо нет нападающего, не считая Вербича, на какое чемпионство они рассчитывают. но я слабо верю что 15-20 млн посадят на жёсткую лавку, я буду долго и сильно смеяться если это случится.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 23:39
    -2
    janu0320, 05.10.2020 23:33
    на какие позиции ты хочешь трансферы? у Шахтёра два равноценных состава в полузащите, Мораес лучший бомбардир прошлого сезона, в защите ты сам знаешь что не даст лимит на легионеров никого купить.
    Ты о чём вообще?) Пенсионеров реально пора менять некоторых, того же нытика Тайсона, нужно искать новых бриллиантов, поверь, не мне тебе это объяснять, на то это и ТОП клуб, почему-то все делают какие-то усиления, ну хотя бы точечно.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 23:36
    0
    bolelschik, 05.10.2020 23:18
    Динамо надо было обыгрывать Зорю, играть как последний матч, ведь впереди перерыв. А теперь придется до нового года играть в чемпионате сохраняя силы. Отрыв был бы 4 очка - это достаточно
    Сейчас Динамо с Буяльским и без это две большие разницы, как говорят в Одессе. И с этим надо что-то делать.
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    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 23:35
    +1
    мне кажется Каштру передерживает Соломона и Тете в запасе, но я и не тренер чтобы судить кого-то.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 23:34
    0
    Хороший тренер , руки прочь
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 05.10.2020 23:34
    +3
    у команды небыло межсезонья и отдыха, сейчас спад..
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    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 23:33
    -1
    Олег Тимофеюк, 05.10.2020 23:20
    Мне тоже мягко говоря не всё понятно, касаемо трансферов например, Шахтёр это ТОП команда, все ТОП клубы делают трансферы, тем более если есть большие деньги на это. Мне не всё в Каштру нравится, к примеру в последнее время вечно кислое лицо и какие-то непонятные оправдания с такими-то игроками. НО всё это точно никак не должно касаться этого псевдоинсайдера и псевдожкрналиста, который ничего знать не знает, уж тем более хотя бы какую-то информацию о Шахтёре. Пусть лучше о своей любой дерьнаме думает, у которой вообще нет атакующего футбола, есть только вечный позорный автобус.
    на какие позиции ты хочешь трансферы? у Шахтёра два равноценных состава в полузащите, Мораес лучший бомбардир прошлого сезона, в защите ты сам знаешь что не даст лимит на легионеров никого купить.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 05.10.2020 23:30
    -7
    Собака лает, Шахтер Чемпион!
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 05.10.2020 23:34
    +3
    у команды небыло межсезонья и отдыха, сейчас спад..
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 06.10.2020 00:16
    +1
    Цыганык тут не прав, да и не слвсем понятен этот спич с чисто футбольной и профессиональной позиции. И это плохо, поскольку другие мотивы, е футбольные в расчет бы брать не хотелось....Возможен другой вариант - просто убогость как болельщической так и журналистской футбольной мысли. Команда играла в полуфинале ЛЕ. Не закончился один сезон, начался другой. Даже, если Динамо в этом году выиграет чемпионат это не есть повод увольнять Каштру, на мой взгляд. В Динамо была другая ситуация - команда на протяжении 5 лет не могла включится в борьбу за чемпионство. Это совершенно другое. А тут пару матчей сыграли не ярко и такие выводы. Ахметов, при всех минусах не самодур, а Циганык или плохо подумал или просто подливает масла в огонь, что плохо. Если так начать менять тренера, то будешь как Суркис всех менять подряд, даже Реброва и т.д. и т.п.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 23:35
    +1
    мне кажется Каштру передерживает Соломона и Тете в запасе, но я и не тренер чтобы судить кого-то.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 05.10.2020 23:22
    +1
    Слабоват, как тренер.. да и фонсека ничего нового не привнёс.. так доигрывают на багаже румына..
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    bolelschik
      bolelschik, 05.10.2020 23:18
    +1
    Динамо надо было обыгрывать Зорю, играть как последний матч, ведь впереди перерыв. А теперь придется до нового года играть в чемпионате сохраняя силы. Отрыв был бы 4 очка - это достаточно
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.10.2020 23:16
    +1
    После окончания осенней части возможно, максимум- весной,
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 05.10.2020 23:12
    +1
    Если бы «Динамо» обыграло «Зарю», то киевляне оторвались от «Шахтера».
    ----------------------------------
    Цыганык выдает желаемое за действительное, еслибы динамо обыграли зарю, тупая мысль а если бы Шахтер обыграл десну?...
    А что динамо показало в чемпионате на 2 очка опережают Шахтер.
    Цыганык уже тренера выгоняет...
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 23:10
    +1
    я уверен у Каштру есть запас доверия от руководства, как минимум на одну половину сезона. этот псевдожурналист панику наводит на пустом месте.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 00:07
    0
    для Пятова думаю это тоже последний сезон в основе Шахтёра. Я не знаю кто будет кипером в следующем сезон, в упл нет супернадёжных вратарей, тащеров. Ризнык, это его первый сезон серьёзный в упл, ещё непонятно что это за вратарь. Трубин тоже не ясно. Если не эти двое, то Шахтёру будет очень тяжело с этой позицией, легионера не поставишь в ворота, это минус полевой легионер.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 00:02
    0
    janu0320, 05.10.2020 23:59
    осталось дождаться когда вернётся в строй Исмаили. Мораес ещё сезон спокойно может играть, не может человек в одном сезоне забить 20 мячей, а в следующем резко сдать. на следующий сезон думаю уже потребуется обновление нападения.
    Кстати да, Исмы ОЧЕНЬ сильно не хватает, не зря он точно лучший на своей позиции в ЧУ и один из лучших в мировом футболе. Надеюсь скоро снова увидим его.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 23:36
    0
    bolelschik, 05.10.2020 23:18
    Динамо надо было обыгрывать Зорю, играть как последний матч, ведь впереди перерыв. А теперь придется до нового года играть в чемпионате сохраняя силы. Отрыв был бы 4 очка - это достаточно
    Сейчас Динамо с Буяльским и без это две большие разницы, как говорят в Одессе. И с этим надо что-то делать.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 23:34
    0
    Хороший тренер , руки прочь
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 23:14
    0
    если цыганык такой мастер инсайдов, пускай скажет кто у Шахтёра на примете из португалоговорящих тренеров. Очевидно что руководство не будет увольнять Каштру чтобы поставить и.о. тренера из дубля. я жду инсайд от цыганыка, кто из тренеров на примеру у Шахтёра.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 05.10.2020 23:01
    0
    У «Шахтера» худший старт в УПЛ за 12 лет
    Ссылка
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