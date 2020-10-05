ЦЫГАНЫК: «Каждый матч может стать последним для Каштру в Шахтере»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганик Live оценил ситуацию в донецком «Шахтере»:

«Если посмотреть, какая сейчас ситуация в «Шахтере», хочу сказать – каждый следующий матч может стать последним для Каштру. Это абсолютно нормальная ситуация. Команда не демонстрирует тот уровень игры, которого от нее ждут. Команда пока не набирает очки.

Если бы «Динамо» обыграло «Зарю», то киевляне оторвались от «Шахтера». А это может быть проблемой, если смотреть на плотность календаря обеих команд, догнать очень сложно.

Пока что Каштру остается главным тренером «Шахтера». Хотя претензии к нему и тому, как играет команда, у руководства клуба есть, причем существенные.

Руководство клуба считает, что игроки, которые есть в составе «Шахтера», должны прогрессировать. Это достаточно дорогие футболисты, они должны показывать результат. Если его нет – это проблема не только футболистов, но и тренера».