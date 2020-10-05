ФРАНКОВ: «Шахтер может использовать трагедию с вирусом в своих интересах»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о кадровой ситуации в сборной Украины перед ближайшими матчами с Францией, Германией и Испанией, а также рассказал о том, что «Шахтер» может использовать ситуацию в своих интересах.

«Кадровая ситуация в сборной Украины сложилась беспрецедентная — 12 человек из числа вызванных она никогда не теряла! И это — в канун самого тяжелого в ее истории, абсолютно беспрецедентного испытания из трех матчей… Чем хуже, тем лучше?

Потери: Александр Зинченко (травма, первым сказал), Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат (все — травмы), Виталий Буяльский, Владислав Супряга (опять же травмы), Тарас Степаненко, Андрей Пятов (ковидла вместе с двумя сотрудниками «Шахтера» и сборной — тесты они, я так понимаю, сдали накануне игры с «Десной» именно как вызванные в сборную), Марлос, Жуниор Мораес, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко (на самоизоляции из-за Степаненко и Пятова)

В сухом остатке:

Из Киева — 10 (восемь динамовцев — Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Илья Забарный, а также Ефим Конопля и Юрий Панькив).

Самоходом по Европе — 11 (Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь — из Бельгии, они поездом спокойно подъедут; Евгений Чеберко — Австрия, Руслан Малиновский — Италия, Андрей Ярмоленко — Англия, Игорь Харатин и Александр Зубков — Венгрия, самолеты).

Вся эта разномастная, непривычно составленная, но, конечно же, полная решимости себя проявить компания расположится в предместье Парижа Шантийи. Первая тренировка в 18:00.

Не могу не заметить, предвосхищая некоторые подробности возобновления чемпионата и старта Лиги чемпионов: воленс-ноленс, без обвинений и конспирологии, но «Шахтеру» никто не помешает использовать всю эту трагедь с вирусом в своих интересах и спокойно подготовиться к грядущим боям, получив заведомое преимущество перед «Динамо».

Пожалуйста, без шума — это не обвинение, а всего лишь констатация очевидного, проклятый вирус нам еще триста раз успеет нагадить...

Как развеять эти болельщицкие слухи и недовольства? Элементарно. Если в сегодня, в понедельник, и далее в четверг тесты игроков «Шахтера» принесут отрицательные результаты, они смогут присоединиться к сборной в канун матчей Лиги наций против Германии и Испании и, конечно, же резко расширить поле кадровых возможностей команды и Андрея Шевченко.

Очень надеюсь, что так и произойдет. Всем здоровья!», — написал Франков.

Ранее сообщалось, что положительные тесты на коронавирусную болезнь COVID-19 сдали футболисты «Шахтера» Андрей Пятов и Тарас Степаненко.