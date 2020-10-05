ФРАНКОВ: «Шахтер может использовать трагедию с вирусом в своих интересах»

Донецкой команде никто не помешает получить преимущество над «Динамо», считает специалист

  • 05.10.2020 14:33
  • 2862 просмотра
  • 5 комментариев
ФРАНКОВ: «Шахтер может использовать трагедию с вирусом в своих интересах»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о кадровой ситуации в сборной Украины перед ближайшими матчами с Францией, Германией и Испанией, а также рассказал о том, что «Шахтер» может использовать ситуацию в своих интересах.

«Кадровая ситуация в сборной Украины сложилась беспрецедентная — 12 человек из числа вызванных она никогда не теряла! И это — в канун самого тяжелого в ее истории, абсолютно беспрецедентного испытания из трех матчей… Чем хуже, тем лучше?

Потери: Александр Зинченко (травма, первым сказал), Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат (все — травмы), Виталий Буяльский, Владислав Супряга (опять же травмы), Тарас Степаненко, Андрей Пятов (ковидла вместе с двумя сотрудниками «Шахтера» и сборной — тесты они, я так понимаю, сдали накануне игры с «Десной» именно как вызванные в сборную), Марлос, Жуниор Мораес, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко (на самоизоляции из-за Степаненко и Пятова)

В сухом остатке:

Из Киева — 10 (восемь динамовцев — Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Илья Забарный, а также Ефим Конопля и Юрий Панькив).

Самоходом по Европе — 11 (Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь — из Бельгии, они поездом спокойно подъедут; Евгений Чеберко — Австрия, Руслан Малиновский — Италия, Андрей Ярмоленко — Англия, Игорь Харатин и Александр Зубков — Венгрия, самолеты).

Вся эта разномастная, непривычно составленная, но, конечно же, полная решимости себя проявить компания расположится в предместье Парижа Шантийи. Первая тренировка в 18:00.

Не могу не заметить, предвосхищая некоторые подробности возобновления чемпионата и старта Лиги чемпионов: воленс-ноленс, без обвинений и конспирологии, но «Шахтеру» никто не помешает использовать всю эту трагедь с вирусом в своих интересах и спокойно подготовиться к грядущим боям, получив заведомое преимущество перед «Динамо».

Пожалуйста, без шума — это не обвинение, а всего лишь констатация очевидного, проклятый вирус нам еще триста раз успеет нагадить...

Как развеять эти болельщицкие слухи и недовольства? Элементарно. Если в сегодня, в понедельник, и далее в четверг тесты игроков «Шахтера» принесут отрицательные результаты, они смогут присоединиться к сборной в канун матчей Лиги наций против Германии и Испании и, конечно, же резко расширить поле кадровых возможностей команды и Андрея Шевченко.

Очень надеюсь, что так и произойдет. Всем здоровья!», — написал Франков.

Ранее сообщалось, что положительные тесты на коронавирусную болезнь COVID-19 сдали футболисты «Шахтера» Андрей Пятов и Тарас Степаненко.

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Источник — Telegram

(15 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 15:13
    0
    Как кому-то и поперект горла, но в его умозаключениях есть рациональное зерно. Ждать результатом осталось не долго, тогда и поговорим конкретно...
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 14:57
    -2
    мечта дырявых ботов исполнилась, одни динамовцы в сборной, но почему-то скиглят всем сайтом и продинамовские журнашлюшки тоже.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 14:56
    -4
    Шепелявый снова накурился бутора)))
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 05.10.2020 14:53
    -2
    А что, лучше перезаряжать всех? Артёмка? Пригласи тогда Степу домой к себе.. и Пятова.. смелый какой.. когда ты уже тату Динамо на лбу сделаешь? Ааа,не платят))) крепись
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 14:45
    +2
    очень логично и правильно
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    maxno
    online
      maxno, 05.10.2020 14:45
    +2
    очень логично и правильно
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 15:13
    0
    Как кому-то и поперект горла, но в его умозаключениях есть рациональное зерно. Ждать результатом осталось не долго, тогда и поговорим конкретно...
    Ссылка
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