ЦЫГАНЫК: «Луческу заставил Родригеша делать то, что от него требуется»

Футбольный журналист назвал главные причины прогресса игроков «Динамо»

  • 05.10.2020 22:12
  • 1719 просмотров
  • 8 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Луческу заставил Родригеша делать то, что от него требуется»
© Twitter. Жерсон Родригеш

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live назвал главные причины прогресса Жерсона Родригеша и других игроков «Динамо» под руководством Мирчи Луческу:

«Изменилось ли мое мнение по Родригешу? Конечно, изменилось. Пришел тренер, который заставил Родригеша делать то, что от него требуется. Так, как отрабатывает на команду Жерсон, мало кто может отрабатывать.

Почему Луческу предпочитает Родригеша перед Цыганковым? Потому что Жерсон бежит назад, отрабатывает и бьется. У него много здоровья, и самое главное – что при Луческу он это здоровье использует. Сейчас Родригеш – абсолютно командный футболист. Возможно, не хватает ему какой-то тонкости на позиции крайнего нападающего, но он компенсирует это работоспособностью.

Вообще, при Луческу очень много футболистов изменились. Шапаренко, который садится фактически до центральных защитников. Буяльский. Сидорчук, который начал гораздо дисциплинированно играть и понял свою задачу на футбольном поле. Луческу сумел разобраться, где полезен каждый футболист».

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 05.10.2020 22:51
    0
    Перший адекватний коментар Циганика за довгий період. Нарешті констатація реальних речей, а не якісь домисли та "завумні" аналізи...
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 05.10.2020 22:48
    -1
    Цей жлоб Циганик вже задовбав Коли вже це чмо десь на роботу піде?
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.10.2020 22:44
    0
    Родригеш также играл и в своей сборной еще до перехода в Динамо
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 05.10.2020 22:44
    -1
    О, опять это тупое тело вещает.
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    fedd1979
    online
      fedd1979, 05.10.2020 22:42
    +1
    Шото вистачило його на декілька ігор. хоча дуже хотілося б помилитися
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 22:38
    0
    Луческу никого не заставляет. У него такой взгляд. Свидетели говорят, что некоторые футболисты бросали пить. Судя по всему Родригеш тоже уже не бухает. Жалко Луческу не было в Динамо во времена Милевского и Алиева.
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    Vit18
    online
      Vit18, 05.10.2020 22:38
    0
    Згоден, що Родрігес став більш командним гравцем, але не згоден, що він займає позицію Циганкова. Просто Динамо Луческу грає трохи в інший футбол, де фланги використовуються не на повну потужність.
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    olexyn
    online
      olexyn, 05.10.2020 22:29
    -3
    нічого ніхто нікого не примусив. Норовливий португал себе ще покаже. Ще не вечір.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 05.10.2020 22:42
    +1
    Шото вистачило його на декілька ігор. хоча дуже хотілося б помилитися
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 05.10.2020 22:51
    0
    Перший адекватний коментар Циганика за довгий період. Нарешті констатація реальних речей, а не якісь домисли та "завумні" аналізи...
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.10.2020 22:44
    0
    Родригеш также играл и в своей сборной еще до перехода в Динамо
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 22:38
    0
    Луческу никого не заставляет. У него такой взгляд. Свидетели говорят, что некоторые футболисты бросали пить. Судя по всему Родригеш тоже уже не бухает. Жалко Луческу не было в Динамо во времена Милевского и Алиева.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 05.10.2020 22:38
    0
    Згоден, що Родрігес став більш командним гравцем, але не згоден, що він займає позицію Циганкова. Просто Динамо Луческу грає трохи в інший футбол, де фланги використовуються не на повну потужність.
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