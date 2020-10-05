ЦЫГАНЫК: «Луческу заставил Родригеша делать то, что от него требуется»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик Live назвал главные причины прогресса Жерсона Родригеша и других игроков «Динамо» под руководством Мирчи Луческу:

«Изменилось ли мое мнение по Родригешу? Конечно, изменилось. Пришел тренер, который заставил Родригеша делать то, что от него требуется. Так, как отрабатывает на команду Жерсон, мало кто может отрабатывать.

Почему Луческу предпочитает Родригеша перед Цыганковым? Потому что Жерсон бежит назад, отрабатывает и бьется. У него много здоровья, и самое главное – что при Луческу он это здоровье использует. Сейчас Родригеш – абсолютно командный футболист. Возможно, не хватает ему какой-то тонкости на позиции крайнего нападающего, но он компенсирует это работоспособностью.

Вообще, при Луческу очень много футболистов изменились. Шапаренко, который садится фактически до центральных защитников. Буяльский. Сидорчук, который начал гораздо дисциплинированно играть и понял свою задачу на футбольном поле. Луческу сумел разобраться, где полезен каждый футболист».