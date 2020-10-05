Названы сотрудники Шахтера и сборной, которые заразились коронавирусом

Вирус найден у тренера по физподготовке Ивана Баштового и массажиста Вадима Данина

  • 05.10.2020 20:55
  • 1349 просмотров
  • 4 комментария
Названы сотрудники Шахтера и сборной, которые заразились коронавирусом
© УАФ. Андрей Шевченко

Стали известны имена сотрудников донецкого «Шахтера», которые заразились коронавирусом.

4 октября ПЦР-тесты на COVID-19 дали положительные результаты у двух футболистов, Тараса Степаненко и Андрея Пятова

Как оказалось, также подтвержден коронавирус у двух работников клуба, которые также являются сборниками – тренера по физподготовке Ивана Баштового и массажиста Вадима Данина.

Как следствие, «Шахтер» полным составом пошел на самоизоляцию, а это значит, что еще четверо игроков, которые на данный момент остаются здоровыми и могли бы приехать в сборную, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес, не смогут начать работу в сборной. Вся четверка будет находиться на карантине.

Дополнительные тесты ответят на вопрос, смогут ли перечисленные исполнители присоединиться к лагерю национальной команды после ее возвращения из Франции.

Вместе с игроками «Шахтера» остается на самоизоляции и главный врач сборной Украины Артур Глущенко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 05.10.2020 21:22
    0
    serge_kr, 05.10.2020 21:19
    Потому что в сборной должны быть лучшие
    Вот именно!!! Тогда почему они?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.10.2020 21:19
    0
    Александр Шевченко, 05.10.2020 21:17
    Какого фига кроты работают в сборной?
    Потому что в сборной должны быть лучшие
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.10.2020 21:17
    -2
    Какого фига кроты работают в сборной?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.10.2020 21:05
    -1
    Оказывается тренера шахтера работают и в фэфэу? интересно получается
    Ссылка
    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 05.10.2020 21:22
    0
    serge_kr, 05.10.2020 21:19
    Потому что в сборной должны быть лучшие
    Вот именно!!! Тогда почему они?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.10.2020 21:19
    0
    Александр Шевченко, 05.10.2020 21:17
    Какого фига кроты работают в сборной?
    Потому что в сборной должны быть лучшие
    Ссылка
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