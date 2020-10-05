Названы сотрудники Шахтера и сборной, которые заразились коронавирусом

Стали известны имена сотрудников донецкого «Шахтера», которые заразились коронавирусом.

4 октября ПЦР-тесты на COVID-19 дали положительные результаты у двух футболистов, Тараса Степаненко и Андрея Пятова

Как оказалось, также подтвержден коронавирус у двух работников клуба, которые также являются сборниками – тренера по физподготовке Ивана Баштового и массажиста Вадима Данина.

Как следствие, «Шахтер» полным составом пошел на самоизоляцию, а это значит, что еще четверо игроков, которые на данный момент остаются здоровыми и могли бы приехать в сборную, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес, не смогут начать работу в сборной. Вся четверка будет находиться на карантине.

Дополнительные тесты ответят на вопрос, смогут ли перечисленные исполнители присоединиться к лагерю национальной команды после ее возвращения из Франции.

Вместе с игроками «Шахтера» остается на самоизоляции и главный врач сборной Украины Артур Глущенко.