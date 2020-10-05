Шахтер пригласил детей-переселенцев на тренировки по футболу

10-го октября в Киеве состоится первая тренировка проекта Welcome through Football.

Shakhtar Social запускает новый проект Welcome through Football, в рамках которого дети-переселенцы от 11 до 13 лет смогут бесплатно посещать футбольные тренировки под руководством профессионалов. Главная задача — помочь ребятам, оказавшимся в сложных жизненных условиях, обосноваться на новом месте при помощи языка футбола. Также дети встретятся с игроками «Шахтера», побывают на домашних матчах «горняков» и пообщаются с психологом.

Занятия будут проходить два раза в неделю в Киеве.

Первая тренировка состоится 10 октября в 10:00 по адресу: Киев, Большая окружная дорога, 1 (ЖК «Республика»).

Проект, рассчитанный на два года, реализуется при поддержке UEFA Foundation и EFDN. Помимо «Шахтера» в нем принимают участие еще 6 футбольных клубов: «Аполлон» (Лимасол), «Эвертон», «Бенфика», «Вердер» (Бремен), «Эммен» и «Шеффилд Юнайтед».