Шахтер пригласил детей-переселенцев на тренировки по футболу

Бесплатные занятия будут проходить два раза в неделю в Киеве

  • 05.10.2020 19:42
  • 505 просмотров
  • 22 комментария
Шахтер пригласил детей-переселенцев на тренировки по футболу
© ФК Шахтер Донецк

10-го октября в Киеве состоится первая тренировка проекта Welcome through Football.

Shakhtar Social запускает новый проект Welcome through Football, в рамках которого дети-переселенцы от 11 до 13 лет смогут бесплатно посещать футбольные тренировки под руководством профессионалов. Главная задача — помочь ребятам, оказавшимся в сложных жизненных условиях, обосноваться на новом месте при помощи языка футбола. Также дети встретятся с игроками «Шахтера», побывают на домашних матчах «горняков» и пообщаются с психологом.

Занятия будут проходить два раза в неделю в Киеве.

Первая тренировка состоится 10 октября в 10:00 по адресу: Киев, Большая окружная дорога, 1 (ЖК «Республика»).

Проект, рассчитанный на два года, реализуется при поддержке UEFA Foundation и EFDN. Помимо «Шахтера» в нем принимают участие еще 6 футбольных клубов: «Аполлон» (Лимасол), «Эвертон», «Бенфика», «Вердер» (Бремен), «Эммен» и «Шеффилд Юнайтед».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 20:53
    +1
    Динамовские болелы по моему это перебор. Это все таки дети
    Ссылка
    sapr_jenja
      sapr_jenja, 05.10.2020 20:40
    +2
    хоч Срну не запрошуйте і так весь Донбас наркоманський
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.10.2020 20:36
    -5
    Oleg Savchuk, 05.10.2020 20:30
    Сказала ботяра у которой 10 акков
    700 блять аккаунтов и со всех пишу каждый день, панда, не тупи
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.10.2020 20:36
    +2
    Хотят заразить детей кротячим вирусом хитрожопия
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.10.2020 20:33
    +1
    Oleg Savchuk, 05.10.2020 20:29
    А дітей воїнів які звілтняють ваш бабмбас?
    Дебіл! Донбас український а не ваш чи наш!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 20:30
    -6
    kvv1404, 05.10.2020 20:19
    Совині захиснички! Якщо заздрісно що хтось таки займається з дітьми футболом безкоштовно то Дніпро поруч.Йдіть та тихенько втопіться!
    Анекдот по этому поводу:
    Вытащили из реки голубого утопленника. Стали его откачивать. Откачивают, откачивают, а вода все из горла идет и вдет. Качают, качают... А вода все идет и идет... бежит мальчишка:
    - Вытащите жопу из реки! Вы же так всю реку перекачаете!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 05.10.2020 20:30
    +3
    AK_228, 05.10.2020 20:25
    Бля, тупая ботоферма динамовская уже и по детям «прошлась»
    Сказала ботяра у которой 10 акков
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.10.2020 20:30
    -4
    jekаfunny, 05.10.2020 20:20
    Ок ВаДо , твоё мнение очень важно . Пиши ещё обязательно
    Еоловник совиний захисник прозізався! Сам ти ваду,ушльопок!!! Москальська морда!!!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 05.10.2020 20:29
    +1
    А дітей воїнів які звілтняють ваш бабмбас?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.10.2020 20:25
    -7
    Бля, тупая ботоферма динамовская уже и по детям «прошлась»
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:24
    +5
    DKTheBest2, 05.10.2020 20:23
    У них 30 на всіх разом.
    По уровню IQ
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 05.10.2020 20:23
    +2
    запрогує для інфікуіваня, заразити клубним кротячим короновірусом
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.10.2020 20:23
    -1
    jekаfunny, 05.10.2020 20:20
    Вроде же детей приглашают , а не озабоченных шизофреников от 30 до 50
    У них 30 на всіх разом.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 05.10.2020 20:20
    -3
    Vipfishman2, 05.10.2020 20:12
    так сказать по месту постоянного жительства и состоянию души )))🤣🤣🤣 Для некоторых бамбасян это ещё и место постоянной работы🤣🤣🤣
    Мда, какой же ты ублюдок))) Неужели ты так зол на людей из Донбасса только из-за твоего отца?((( А вообще, такие как ты ублюдки, которые все еще делят украинцев, должны быть вместе с ублюдками свинорусскогомира, закрывать вас в бункере и делайте что хотите там, вы достойны друг друга.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:20
    +5
    kvv1404, 05.10.2020 20:19
    Совині захиснички! Якщо заздрісно що хтось таки займається з дітьми футболом безкоштовно то Дніпро поруч.Йдіть та тихенько втопіться!
    Ок ВаДо , твоё мнение очень важно . Пиши ещё обязательно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:20
    +7
    DKTheBest2, 05.10.2020 20:13
    Форевку, Тимовафлюка, Максимку7777 не забули?
    Вроде же детей приглашают , а не озабоченных шизофреников от 30 до 50
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.10.2020 20:19
    -7
    Совині захиснички! Якщо заздрісно що хтось таки займається з дітьми футболом безкоштовно то Дніпро поруч.Йдіть та тихенько втопіться!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.10.2020 20:18
    +2
    DKTheBest2, 05.10.2020 20:13
    Форевку, Тимовафлюка, Максимку7777 не забули?
    Не звернув увагу, що то на Окружній. Виходить і запрошувати їх не треба, бо вони і так весь час там.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.10.2020 20:13
    +6
    Форевку, Тимовафлюка, Максимку7777 не забули?
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 05.10.2020 20:12
    0
    Andre066, 05.10.2020 19:59
    Оооо, Шахтер на окружной! Дожились бедняги
    так сказать по месту постоянного жительства и состоянию души )))🤣🤣🤣 Для некоторых бамбасян это ещё и место постоянной работы🤣🤣🤣
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:20
    +7
    DKTheBest2, 05.10.2020 20:13
    Форевку, Тимовафлюка, Максимку7777 не забули?
    Вроде же детей приглашают , а не озабоченных шизофреников от 30 до 50
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.10.2020 20:13
    +6
    Форевку, Тимовафлюка, Максимку7777 не забули?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:24
    +5
    DKTheBest2, 05.10.2020 20:23
    У них 30 на всіх разом.
    По уровню IQ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.10.2020 20:20
    +5
    kvv1404, 05.10.2020 20:19
    Совині захиснички! Якщо заздрісно що хтось таки займається з дітьми футболом безкоштовно то Дніпро поруч.Йдіть та тихенько втопіться!
    Ок ВаДо , твоё мнение очень важно . Пиши ещё обязательно
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 05.10.2020 20:30
    +3
    AK_228, 05.10.2020 20:25
    Бля, тупая ботоферма динамовская уже и по детям «прошлась»
    Сказала ботяра у которой 10 акков
    Ссылка
    sapr_jenja
      sapr_jenja, 05.10.2020 20:40
    +2
    хоч Срну не запрошуйте і так весь Донбас наркоманський
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.10.2020 20:36
    +2
    Хотят заразить детей кротячим вирусом хитрожопия
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 05.10.2020 20:23
    +2
    запрогує для інфікуіваня, заразити клубним кротячим короновірусом
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.10.2020 20:18
    +2
    DKTheBest2, 05.10.2020 20:13
    Форевку, Тимовафлюка, Максимку7777 не забули?
    Не звернув увагу, що то на Окружній. Виходить і запрошувати їх не треба, бо вони і так весь час там.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 05.10.2020 20:07
    +2
    У них потом также будут требовать компенсацию как у остальных пацанов?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 05.10.2020 19:59
    +2
    Оооо, Шахтер на окружной! Дожились бедняги
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.10.2020 20:53
    +1
    Динамовские болелы по моему это перебор. Это все таки дети
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.10.2020 20:33
    +1
    Oleg Savchuk, 05.10.2020 20:29
    А дітей воїнів які звілтняють ваш бабмбас?
    Дебіл! Донбас український а не ваш чи наш!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 05.10.2020 20:29
    +1
    А дітей воїнів які звілтняють ваш бабмбас?
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 05.10.2020 20:12
    0
    Andre066, 05.10.2020 19:59
    Оооо, Шахтер на окружной! Дожились бедняги
    так сказать по месту постоянного жительства и состоянию души )))🤣🤣🤣 Для некоторых бамбасян это ещё и место постоянной работы🤣🤣🤣
    Ссылка
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