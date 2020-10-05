Андрей ПЯТОВ: «Самочувствие хорошее»

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о своем состоянии после сдачи положительного теста на коронавирус:
«Дорогие болельщики, действительно тест на COVID-19 показал положительный результат. Сегодня сдаем с Тарасом Степаненко повторный тест и вечером ждем результаты. Берегите себя и близких.
P. S. Самочувствие хорошее».
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Источник — Instagram
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