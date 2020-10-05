Монзуль назначили на матч отбора на мужской Евро U-21

УЕФА назначила украинскую бригаду во главе с Катериной Монзуль на матч отбора на мужской молодежный Евро-2021 между Литвой и Грецией. Поединок состоится 8 октября.
Помогать Монзуль будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк.
Таким образом, Монзуль стала второй женщиной-арбитром в истории, которая получила назначение на матч квалификации Евро U-21. Первой была француженка Стефани Фраппар.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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