Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Три очка у нас в кармане»

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Кальяри» (5:2) в поединке 3-го тура чемпионата Италии.
«Три очка у нас в кармане. Продолжаем, парни! Вперед, «Аталанта», — написал Малиновский.
Руслан вышел на поле на 65-й минуте встречи вместо Алехандро Гомеса.
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Источник — Instagram
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