Владислав КОЧЕРГИН: «Главное было попасть в створ. Получилось»

Игрок «Зари» подвел итоги поединка с киевским «Динамо» (1:1)

  • 05.10.2020 16:17
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Владислав КОЧЕРГИН: «Главное было попасть в створ. Получилось»
© ФК Заря Луганск. Владислав Кочергин

24-летний украинский футболист «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в 5-м туре УПЛ.

— Счет матча 1:1 в Киеве с «Динамо» закономерен?
— В Киеве всегда тяжело играть против «Динамо». Думаю, ничейный результат для нас можно расценивать как позитивный. Очко занесем себе в актив.

— Как считаешь, были шансы уехать из Киева с тремя очками?
— Конечно, всегда хочется выигрывать. На каждый матч мы выходим с целью победить. При счете 1:1 у нас был убойный момент у ворот «Динамо». Думаю, если бы мы реализовали этот момент, три очка уже бы тогда не упустили. Но это футбол. Все равно ничью с» Динамо» будем считать позитивным результатом.

— В прошлом сезоне с «Динамо» было легче играть, чем сейчас?
— Сравнивать не могу. Любая игра по-своему тяжелая. Все выкладываются в каждом матче, с любым соперником тяжело.

— Вспомни, как в голевой атаке решился на дальний удар по воротам Бущана?
— Всегда стараюсь пробивать по воротам, если есть такая возможность. Поднял голову, посмотрел, что есть возможность для удара, ведь никто не мешал. Самое главное было попасть в створ ворот. Получилось.

— Виктор Скрипник после матча сказал, что вы возвращаетесь к своей игре, которую показывали в прошлом чемпионате. Получается?
— Да, в первых турах подарили очки соперникам. Многое не получалось. Сейчас с сильными командами неплохо сыграли, есть и результат, и игра. Думаю, с каждым днем мы прибавляем.

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Источник — zbirna.com

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