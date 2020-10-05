Защитник Мариуполя: «От этого поражения мы станем только сильнее»

Защитник «Мариуполя» Петр Стасюк прокомментировал журналистам ТК «Футбол» поражение от коваливского «Колоса» (0:1) в матче пятого тура украинской Премьер-лиги:
— Конечно, обидно проигрывать такие матчи на последних секундах, когда уже казалось, что ничья обеспечена. Заслуживали ли вы сегодня на ничью?
— Мое мнение, что сегодня мы заслужили не только на ничью, но и на победу. Считаю, что наша команда выглядела лучше в течение всей игры и такого результата мы не заслуживаем.
— Видели ли вы эпизод с назначением пенальти? Что на ваш взгляд произошло?
— Я думаю, вся Украина видела этот эпизод. Не хочется комментировать работу судей. Все прекрасно видели что произошло.
— Насколько это поражение повлияет на команду в психологическом смысле?
— Для нас это не будет ударом. От этого поражения мы станем только сильнее.
Источник — ФК Мариуполь
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