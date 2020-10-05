Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Пришлось бороться и потратить много сил»

17-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая прокомментировала победу над обладательницей wild card Брендой Фругвиртовой из Чехии на юниорском Ролан Гаррос.

«Это был неплохой матч. Я достаточно хорошо начала в первом сете. Корты, на удивление, очень быстрые. Я до этого тренировалась в Праге, и они были очень медленные и мячи довольно тяжёлыми. Поэтому надо было быстро включаться. Я начала играть достаточно активно, глубоко и смогла полностью завладеть инициативой в первом сете. Во втором я начала играть в ту игру, которую хотела моя соперница. Пришлось бороться и потратить много сил. Были очень длинные и интересные розыгрыши. Она очень здорово играла. Я очень рада, что мне удалось завершить второй сет в свою пользу.

Бренда - самая юная юная участница турнира. Она намного младше всех. Она действительно prodigy, как её все называют. Она маленькая звёздочка, и она действительно играет невероятно. Это та соперница, которая была нужна мне. Так даже сказал мой тренер (смеётся). Я очень рада, что у меня получился такой достаточно тяжёлый первый круг», - сказала Лопатецкая.