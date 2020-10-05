Иван ЗОТЬКО: «В Александрии очень много ребят с температурой»

Защитник «Олимпика» – о победе над командой Владимира Шарана

  • 05.10.2020 15:22
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Иван ЗОТЬКО: «В Александрии очень много ребят с температурой»
© ФК Олимпик Донецк. Иван Зотько

Защитник «Олимпика» Иван Зотько прокомментировал победу над «Александрией» (3:2) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы тщательно готовились к этому матчу, вышли и показали все, на что способны. Приятно, что мы показываем хороший футбол, который еще и приносит результат. С Шахтером мы тоже хорошо играли, как и в предыдущих матчах. Поздравляю команду, все молодцы!

Я говорил с друзьями из Александрии, они сказали мне, что в их команде очень много ребят с температурой, много травмированных. Конечно, это не могло не повлиять на расклад сил в сегодняшнем матче.

Хочу посвятить забитый гол своей жене Маше. Она этой ночью подарила мне дочку. Я очень горжусь ей и люблю.

Возвращаясь к игре, хочу сказать, что нам нужно научиться спокойно доводить такие матчи до победы. Этим и отличаются классные команды от рядовых.

При счете 3:0, еще и играя в большинстве, мы пошли вперед забивать еще. Но, как говорится, «пошли в атаку и попали в плен». Это немного смазало впечатление. Но главное – это победа! Еще раз всех поздравляю», - сказал Зотько.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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