ДЕНИСОВ: «Динамо в двух матчах с Гентом показало абсолютно разный футбол»

Ведущий программы «Великий Футбол» Александр Денисов прокомментировал выход киевского Динамо в групповой раунд Лиги чемпионов.

«В двух матчах против Гента Динамо показало абсолютно разный футбол, но добилось двух побед. И если в Бельгии киевляне контролировали мяч, чаще били по воротам, проводили больше позиционных атак и несвойственно редко прибегали к длинным передачам, то на своем поле все вышло абсолютно иначе. В чем же разница? Да в том, что в киевском матче Динамо отдало мяч сопернику, нечасто выходило в атаку и не демонстрировало высокую интенсивность передач. Что интересно, даже такой разительный контраст между выступлениями позволил Динамо все равно добыть победу над Гентом и в ответном матче», - подытожил Денисов.

Напомним, киевское «Динамо» сыграет в одной группе с туринским «Ювентусом», каталонской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует экс-наставник «бело-синих» Сергей Ребров.