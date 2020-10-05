ДЕНИСОВ: «Динамо в двух матчах с Гентом показало абсолютно разный футбол»

Известный журналист – о выходе киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов

  • 05.10.2020 14:48
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ДЕНИСОВ: «Динамо в двух матчах с Гентом показало абсолютно разный футбол»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий Футбол» Александр Денисов прокомментировал выход киевского Динамо в групповой раунд Лиги чемпионов.

«В двух матчах против Гента Динамо показало абсолютно разный футбол, но добилось двух побед. И если в Бельгии киевляне контролировали мяч, чаще били по воротам, проводили больше позиционных атак и несвойственно редко прибегали к длинным передачам, то на своем поле все вышло абсолютно иначе. В чем же разница? Да в том, что в киевском матче Динамо отдало мяч сопернику, нечасто выходило в атаку и не демонстрировало высокую интенсивность передач. Что интересно, даже такой разительный контраст между выступлениями позволил Динамо все равно добыть победу над Гентом и в ответном матче», - подытожил Денисов.

Напомним, киевское «Динамо» сыграет в одной группе с туринским «Ювентусом», каталонской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем», который тренирует экс-наставник «бело-синих» Сергей Ребров.

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Источник — Футбол 1/2/3

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