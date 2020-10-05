ФОТО. Белуце и Луческу прилетели в Бухарест, чтобы обсудить детали сделки

Полузащитник «Брайтона» Тудор Белуце, а также главный тренер «Динамо» Мирча Луческу и агент Аркадий Запорожану прилетели в Бухарест частным рейсом, чтобы обсудить детали перехода игрока к киевский клуб и подписать контракт.



Ранее президент «бело-синих» Игорь Суркис подтвердил трансфер футболиста: «Насколько я понимаю, румынский игрок прошел медосмотр, и трансфер будет, берем в аренду».



В начале нового чемпионата на правах аренды Тудор сыграл 4 поединка в нидерландской Эредивизии в составе «Гааги». Белуце может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника.