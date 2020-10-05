ФОТО. Белуце и Луческу прилетели в Бухарест, чтобы обсудить детали сделки

В ближайшее время румынский игрок подпишет контракт с «Динамо»

  • 05.10.2020 14:00
  • 3408 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Белуце и Луческу прилетели в Бухарест, чтобы обсудить детали сделки
© DigiSport

Полузащитник «Брайтона» Тудор Белуце, а также главный тренер «Динамо» Мирча Луческу и агент Аркадий Запорожану прилетели в Бухарест частным рейсом, чтобы обсудить детали перехода игрока к киевский клуб и подписать контракт.
 
Ранее президент «бело-синих» Игорь Суркис подтвердил трансфер футболиста: «Насколько я понимаю, румынский игрок прошел медосмотр, и трансфер будет, берем в аренду».
 
В начале нового чемпионата на правах аренды Тудор сыграл 4 поединка в нидерландской Эредивизии в составе «Гааги». Белуце может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Digisport.ro

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 15:03
    -2
    Хитрый Мирча поехал за откатом
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности