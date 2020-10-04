Игорь СУРКИС: «У Динамо будет тяжелая осень»

Президент киевского клуба прокомментировал матч УПЛ и Лигу чемпионов

  • 04.10.2020 20:19
  • 4252 просмотра
  • 6 комментариев
Игорь СУРКИС: «У Динамо будет тяжелая осень»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Зари», а также предстоящую Лигу чемпионов.

«Боевая игра, футбол понравился. И мы, и «Заря» хотели выиграть. Хорошо бы, чтобы все матчи были такими интересными. Но нужно реализовывать моменты. Когда Де Пена выходил один на один - нужно забивать. Но я понимаю, что есть определенная усталость уже. Сейчас еще игры сборных. Осень тяжелая у нас будет, все матчи такие»

«Супряга? Повредил мышцу, мы его решили поберечь, пусть восстанавливается. С Францией он точно сборной не поможет, а на матчи Лиги Наций, возможно, его довызовут».

«Лига чемпионов? Любые денежные бонусы помогают. Но самое главное все-таки в футболе не деньги, а результат. За попадание в группу игроки получили хорошие премиальные».

«Трансферы? «Насколько я понимаю, румын прошел медосмотр и трансфер будет, берем в аренду Белуце», - сказал Суркис в интервью Профутбол.

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Источник — ПроФутбол

(30 голосов)

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Комментарии
    zahar12
      zahar12, 04.10.2020 21:00
    0
    все?? юниора?? знаешь, продайте команду арабам или китайцам. Не позорься
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.10.2020 20:29
    0
    jekаfunny, 04.10.2020 20:23
    А кроме румына , Игорь ?
    Или 500-1.000.0000 - на аренду дублера Брайтона это все бабки что пойдут на трансферы от призовых ЛЧ ?
    Или трансферы будут - когда деньги поступят на счета , читай в конце сезона ?
    Думаю стоит просветить народ , а то странная ситуация получается
    Ох бля у Белуцэ дальный пас, Ракицкого,такой надо для контратаки
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 20:26
    -5
    jekаfunny, 04.10.2020 20:23
    А кроме румына , Игорь ?
    Или 500-1.000.0000 - на аренду дублера Брайтона это все бабки что пойдут на трансферы от призовых ЛЧ ?
    Или трансферы будут - когда деньги поступят на счета , читай в конце сезона ?
    Думаю стоит просветить народ , а то странная ситуация получается
    Геюга, не скули, а то Сурковое молоко скиснет
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 04.10.2020 20:24
    -5
    Да ты что, вам не привыкать, всё самое интересное впереди.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 20:23
    +2
    А кроме румына , Игорь ?
    Или 500-1.000.0000 - на аренду дублера Брайтона это все бабки что пойдут на трансферы от призовых ЛЧ ?
    Или трансферы будут - когда деньги поступят на счета , читай в конце сезона ?
    Думаю стоит просветить народ , а то странная ситуация получается
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 04.10.2020 20:22
    -7
    «У Дрысняво будет забавная осень»
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.10.2020 20:23
    +2
    А кроме румына , Игорь ?
    Или 500-1.000.0000 - на аренду дублера Брайтона это все бабки что пойдут на трансферы от призовых ЛЧ ?
    Или трансферы будут - когда деньги поступят на счета , читай в конце сезона ?
    Думаю стоит просветить народ , а то странная ситуация получается
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 04.10.2020 21:00
    0
    все?? юниора?? знаешь, продайте команду арабам или китайцам. Не позорься
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.10.2020 20:29
    0
    jekаfunny, 04.10.2020 20:23
    А кроме румына , Игорь ?
    Или 500-1.000.0000 - на аренду дублера Брайтона это все бабки что пойдут на трансферы от призовых ЛЧ ?
    Или трансферы будут - когда деньги поступят на счета , читай в конце сезона ?
    Думаю стоит просветить народ , а то странная ситуация получается
    Ох бля у Белуцэ дальный пас, Ракицкого,такой надо для контратаки
    Ссылка
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