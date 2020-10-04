Игорь СУРКИС: «У Динамо будет тяжелая осень»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Зари», а также предстоящую Лигу чемпионов.

«Боевая игра, футбол понравился. И мы, и «Заря» хотели выиграть. Хорошо бы, чтобы все матчи были такими интересными. Но нужно реализовывать моменты. Когда Де Пена выходил один на один - нужно забивать. Но я понимаю, что есть определенная усталость уже. Сейчас еще игры сборных. Осень тяжелая у нас будет, все матчи такие»

«Супряга? Повредил мышцу, мы его решили поберечь, пусть восстанавливается. С Францией он точно сборной не поможет, а на матчи Лиги Наций, возможно, его довызовут».

«Лига чемпионов? Любые денежные бонусы помогают. Но самое главное все-таки в футболе не деньги, а результат. За попадание в группу игроки получили хорошие премиальные».

«Трансферы? «Насколько я понимаю, румын прошел медосмотр и трансфер будет, берем в аренду Белуце», - сказал Суркис в интервью Профутбол.