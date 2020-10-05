Александр ДЕНИСОВ: «Пенальти в ворота Мариуполя и не пахло»

Известный журналист – о скандальном эпизоде матча «Колос» – «Мариуполь»

  • 05.10.2020 13:51
  • 1815 просмотров
  • 4 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Пенальти в ворота Мариуполя и не пахло»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий Футбол» Александр Денисов прокомментировал победу «Колоса» над «Мариуполем» (1:0) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. В частности, директор каналов «Футбол 1/2/3» высказался об ошибке арбитра, которая и решила судьбу поединка.

«Понятно, что пенальти и не пахло. Все случилось до линии штрафной. Мариупольцев жалко: они пострадали из-за банальной ошибки. Не самая сложная ситуация, странная ошибка арбитра.

«Колосу» – наши аплодисменты, к команде и Костышину никаких вопросов нет», – сказал Денисов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    kino
    online
      kino, 05.10.2020 15:06
    -2
    ПНХ пес смердячий. Коли ви вже згинете в преісподню з вашим хозяіном. Смроду меньше буде, і футбол настоящий прийде в Україну. Мразі.
    Ссылка
    Alex.P67
      Alex.P67, 05.10.2020 15:04
    -1
    Программа «Великий футбол». Денисов: «Я набрал Лучи …». И эти высказывания Денисова уже не в первой программе. А набрать и спросить, почему при Лучи такой бардак? За что такие как он деньги получает. Один «земляной червь» был, великий судья Италии, деньги брал, а на входе не одного судьи не полуфинале, финале ЛЧ … Что-то изменилось?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.10.2020 15:00
    -1
    Денисов, а как это нет вопросов к команде и Костишину? Ты чьо, с дуба упал? Ты хочешь сказать, что игроки и тренер не знали о зарядке арбитров? И с какого такого бодуна судья будет палиться на длительный срок, просто так, за красивые глаза? Очнись, Денисов, не гони пургу, народ все прекрасно понимает... Если так и дальше пойдет, то у Ахметки скоро денег не хватит, чтоы перебить бабки Колоса....
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 05.10.2020 13:58
    -6
    Пенальти не было, конечно. Но, если бы поставили в ворота Колеса, то мы не увидели бы ни одного повтора и Денисов кричал бы что пенальти был
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности