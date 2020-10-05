Александр ДЕНИСОВ: «Пенальти в ворота Мариуполя и не пахло»

Ведущий программы «Великий Футбол» Александр Денисов прокомментировал победу «Колоса» над «Мариуполем» (1:0) в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. В частности, директор каналов «Футбол 1/2/3» высказался об ошибке арбитра, которая и решила судьбу поединка.

«Понятно, что пенальти и не пахло. Все случилось до линии штрафной. Мариупольцев жалко: они пострадали из-за банальной ошибки. Не самая сложная ситуация, странная ошибка арбитра.

«Колосу» – наши аплодисменты, к команде и Костышину никаких вопросов нет», – сказал Денисов.