Квитова во второй раз в карьере вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Вторая ракетка Чехии Петра Квитова (№11 WTA) стала первой участницей 1/4 финала Ролан Гаррос из нижней части сетки.

В матче четвертого круга чешка в двух сетах одолела Чжан Шуай из Китая (№40 WTA).

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Петра Квитова (Чехия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:4

В 1/4 финала Петра сразится против Лауры Зигемунд из Германии (№66 WTA), которая впервые попала в восьмерку лучших теннисисток на турнирах Большого Шлема.

Ранее Квитова лишь раз играла в 1/4 финала грунтового мейджора. В 2010-м году она дошла до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Марии Шараповой из России.

Ролан Гаррос. Определились две четвертьфинальные пары у женщин