ФОТО. Милевский залечивает травму на море

На Минском море

  • 05.10.2020 11:38
  • 1056 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Милевский залечивает травму на море
© Инстаграм Артема Милевского

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский восстанавливается после повреждения ноги, из-за которого он пропустил несколько последних матчей своей команды.
 
«Штормит», – подписал  Милевский фото с так называемого Минского моря (на самом деле – Заславское водохранилище).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wtormit🤨🔞

Публикация от timi1010 (@timi1010)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 05.10.2020 12:07
    0
    Скорейшего выздоровления1 Ждем футбольных шедевров!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 05.10.2020 12:07
    0
    Скорейшего выздоровления1 Ждем футбольных шедевров!
    Ссылка
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