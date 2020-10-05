ФОТО. Милевский залечивает травму на море

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский восстанавливается после повреждения ноги, из-за которого он пропустил несколько последних матчей своей команды.
«Штормит», – подписал Милевский фото с так называемого Минского моря (на самом деле – Заславское водохранилище).
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