Стало известно, почему Милевский не играет за Динамо

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси лидер БАТЭ довольно неожиданно проиграл «Динамо» Брест на своем поле - 2:4. В составе Динамо весь матч провел Евгений Хачериди. А вот Артем Милевский вновь отсутствовал даже в заявке на матч.

Это уже не первый матч, который пропускает украинский форвард. Ситуацию прокомментировал сам игрок в своем Инстаграме. На вопрос, почему не играет, ответил, что болит нога.