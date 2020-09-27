Стало известно, почему Милевский не играет за Динамо

Об этом рассказал сам игрок

  • 27.09.2020 12:15
  • 4220 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, почему Милевский не играет за Динамо
© Instagram

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси лидер БАТЭ довольно неожиданно проиграл «Динамо» Брест на своем поле - 2:4. В составе Динамо весь матч провел Евгений Хачериди. А вот Артем Милевский вновь отсутствовал даже в заявке на матч.

Это уже не первый матч, который пропускает украинский форвард. Ситуацию прокомментировал сам игрок в своем Инстаграме. На вопрос, почему не играет, ответил, что болит нога.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 27.09.2020 13:21
    +1
    И я так в школе отвечал..
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 27.09.2020 12:22
    0
    Limb-Ur, 27.09.2020 12:16
    Ну вот, все прояснилось!
    достаточно инстаграмм было почитать )))
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 27.09.2020 12:16
    0
    Ну вот, все прояснилось!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 27.09.2020 13:21
    +1
    И я так в школе отвечал..
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 27.09.2020 12:22
    0
    Limb-Ur, 27.09.2020 12:16
    Ну вот, все прояснилось!
    достаточно инстаграмм было почитать )))
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 27.09.2020 12:16
    0
    Ну вот, все прояснилось!
    Ссылка
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