В центральном поединке 6-го тура чемпионата Франции «Лион» и «Марсель» (1:1) разошлись миром.
Лучшие моменты матча Лион - Марсель
|28'
|ГОЛ ! С пенальти забил Уссем Ауа (Лион).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитри Пайе (Марсель).
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Источник — MEGOGO
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