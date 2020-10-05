Лига 1. Лион и Марсель разошлись миром. Разгромы от Бордо и Лилля

4 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Франции.
В центральном поединке «Лион» и «Марсель» (1:1) разошлись миром. Разгромили своих соперников со счетом 3:0 «Бордо» и «Лилль».
Лига 1. 6-й тур
- Монпелье – Ним – 0:1
- Бордо – Дижон – 3:0
- Брест – Монако – 1:0
- Мец – Лорьян – 3:1
- Страсбур – Лилль – 0:3
- Ренн – Реймс – 2:2
- Лион – Марсель – 1:1
Турнирная таблица Лиги 1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.