ПЯТЕНКО: «Почему-то в начале сезона Шахтеру не хватает концентрации»

Специалист высказался об игре донецкой команды

  • 05.10.2020 09:50
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ПЯТЕНКО: «Почему-то в начале сезона Шахтеру не хватает концентрации»
© Футбол 1/2/3. Владимир Пятенко

Известный украинский тренер Владимир Пятенко прокомментировал результат матча 5-го тура украинской Премьер-лиги «Десна» – «Шахтер» (2:2).

«Футболисты «Шахтера» снова допустили немало индивидуальных ошибок. «Десна» очень хорошо сыграла, не позволяла «горнякам» выстраивать комбинации, высоко прессинговала. «Шахтер» редко включал скорости, и только когда это все-таки происходило, то у черниговской команды появлялись проблемы. В целом, «Десна» грамотно действовала тактически, у нее была контригра и голевые моменты.

В отборе мяча не отрабатывают игроки средней линии «Шахтера». Мяч отскакивает прямо к сопернику, и никто из «горняков» не действует персонально. Так вот «Шахтер» и первый мяч от «Десны» получил, и второй. Это элементарная невнимательность. Почему-то в начале сезона «Шахтеру» не хватает концентрации. Думаю, это последствия прошлого сезона – длинного, еврокубкового. «Горняки» обязаны собраться. Считаю, что предстоящая пауза в УПЛ пойдет им на пользу», - сказал Пятенко.

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Источник — Footboom

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