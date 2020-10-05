Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу вселил уверенность в игроков Динамо»

Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» обыграло «Гент» (3:0).
«В первую очередь, я заметил уверенность, которую Луческу вселил игрокам. В этом матче они с первых минут включились, играли агрессивно и сконцентрировано, понимая всю важность матча. Это видно было по игрокам», – отметил Шевчук.
Напомним, в групповом этапе киевляне сыграют против «Барселоны», «Ювентуса» и «Ференцвароша».
Источник — Футбол 1/2/3
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