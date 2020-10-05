Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу вселил уверенность в игроков Динамо»

Специалист считает, что киевляне играли на максимум с первых минут матча с «Гентом»

  • 05.10.2020 09:45
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  • 1 комментарий
Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу вселил уверенность в игроков Динамо»
© ФК Динамо Киев

Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» обыграло «Гент» (3:0). 
 
«В первую очередь, я заметил уверенность, которую Луческу вселил игрокам. В этом матче они с первых минут включились, играли агрессивно и сконцентрировано, понимая всю важность матча. Это видно было по игрокам», – отметил Шевчук.
 
Напомним, в групповом этапе киевляне сыграют против «Барселоны», «Ювентуса» и «Ференцвароша».

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
      Сергей Иванамофф, 05.10.2020 10:29
    0
    Еще бы научить игроков играть 90 минут, как профи, до последней секунды матча!
    Алкмаар разслабил булки и упустил победу при счете 4-0!
    Учитесь играть, как Чемпионы!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 05.10.2020 10:29
    0
    Еще бы научить игроков играть 90 минут, как профи, до последней секунды матча!
    Алкмаар разслабил булки и упустил победу при счете 4-0!
    Учитесь играть, как Чемпионы!
    Ссылка
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