Вячеслав ШЕВЧУК: «Луческу вселил уверенность в игроков Динамо»

Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» обыграло «Гент» (3:0).



«В первую очередь, я заметил уверенность, которую Луческу вселил игрокам. В этом матче они с первых минут включились, играли агрессивно и сконцентрировано, понимая всю важность матча. Это видно было по игрокам», – отметил Шевчук.



Напомним, в групповом этапе киевляне сыграют против «Барселоны», «Ювентуса» и «Ференцвароша».